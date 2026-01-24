Riot Games recrute Raymond Bartos pour diriger son MMORPG

Voici un gros coup que semble avoir annoncé Riot Games : non seulement le projet de MMORPG fondé sur l’univers de League of Legends est toujours d’actualité, le studio se paie en plus le luxe de débaucher Raymond Bartos, anciennement producteur en chef de World of Warcraft, parmi les têtes du projet.

Un profil très expérimenté donc, qui est peut-être ce dont Riot Games a besoin pour rebondir. Bien que le projet semblait s’être enlisé, à cause des grandes ambitions du studio, ce nouveau recrutement se veut rassurant. Raymond Bartos rejoint certains collègues qu’il a pu connaître lors de son temps chez Blizzard, et estime, dans son annonce, arriver avec l’idée en tête de pousser le jeu jusqu’à sa sortie et au-delà, avec une vision sur le long-terme.

Une équipe pensée pour un projet complexe…

C’était en décembre 2020 que Riot Games annonçait s’attaquer au marché du MMORPG avec beaucoup d’ambition. Le dénommé « Project F » devait être un moyen de relier les différents enjeux et récits développés aux quatre coins de Runeterra. Riot Games l’assurait, ce projet doit être un sérieux concurrent aux cadors du genre, World of Warcraft et Final Fantasy XIV.

Pour ce faire, Riot Games avait également monté une équipe à la hauteur de ses ambitions, avec, à sa tête, Greg Street, qui faisait office de caution auprès des fans du genre, puisqu’il avait également travaillé sur World of Warcraft, de 2008 à 2013, et jouissait d’une très bonne réputation auprès des fans.

Toutefois des raisons personnelles ont raison de l’engagement de Street, qui abandonne le navire et est rapidement suivi par d’autres développeurs du le projet. Pire encore, l’intégralité du projet a été remis à zéro en 2024, pour des raisons qui n’ont pas été vraiment communiquées. Trois ans de développement, dont le public n’a vu aucun rendu, jetées. Autant dire, pour les afficionados de la licence, que le projet semblait de plus en plus flou.

Mais est ce que Raymond Bartos apportera tant que ça au projet ?

En réalité, pour les fans, aussi légère cette annonce soit-elle, elle est suffisante pour relancer discussions et débats sur la capacité de Riot Games à mener un tel projet à bien, encore plus après la série de licenciement et de fermetures de 2024. Si, pour certains, Raymond Bartos est vu comme un bon signe, d’autres s’en inquiètent encore plus.

La vie d’un MMORPG n’est pas un long fleuve tranquille, encore moins lorsqu’il est question d’un titre avec autant d’histoire que World of Warcraft. Si Greg Street avait fait ses classes lors d’une époque de World of Warcraft dont les fans se souviennent encore positivement de manière générale, ces dernières années sont plus débattues. Dès lors, c’est suffisant, pour certains, de voir dans le recrutement d’un ancien développeur de World of Warcraft ayant travaillé trop récemment sur le jeu comme un manque d’ambition.

Toutefois, c’est peut-être donner beaucoup d’importance créative à un rôle qui n’en a pas tant que ça. En tant que producteur du jeu, son rôle ne sera pas tant de coder ou d’imaginer, il sera surtout responsable de l’aspect pratique de la production du jeu. Il dirigera des équipes, s’assurera que le travail est fait en temps et en heure, et, à terme, gèrera également l’implication des bêta-testeurs dans le développement. C’est un rôle qui est très différent de celui de producteur exécutif, avec lequel il est régulièrement confondu.

Ce qui est certain, c’est que ce projet, s’il voit le jour, n’aura très certainement plus la même face que ce qu’avaient envisagé les équipes qui l’avaient annoncé à l’époque. Riot Games se trouve actuellement dans une période charnière : entre la nouvelle version de League of Legends en travaux, ce MMORPG qui revient sur les radars, il est clair que la seconde moitié de la décennie sera chargée pour Riot Games.

C’est un virage important que doit absolument tenir le studio pour se maintenir en haut du podium, alors que le vieillissement de sa licence est à mettre en parallèle avec l’émergence de concurrents très sérieux tels que Mobile Legends: Bang Bang et Honor of Kings.