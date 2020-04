Confinement – Nouvelle vague de jeux gratuits sur consoles et PC

#RestezChezVous encore un peu…

Si un dé-confinement progressif commence à se dessiner, ce ne sera néanmoins pas avant deux semaines, et pas pour tout le monde. Et encore, on parle de la France, mais d’autres pays qui ont démarré leur période de confinement après nous vont rester à la maison un peu plus longtemps encore… Dans ces conditions, beaucoup d’éditeurs et autres boutiques en ligne ont participé à l’effort mondial en offrant des jeux gratuits pour nous aider à occuper nos journées confinées. Et cela continue cette semaine avec quelques jolies propositions.

C’est d’abord Namco qui ajoute sa pierre à l’édifice en offrant son jeu étendard dans sa version la plus aboutie : PAC-MAN Championship Edition 2. Classique intemporel, PAC-MAN se voit ici remis au goût du jour, avec de nouvelles règles et de nouveaux modes de jeux renouvelant l’expérience. Bien entendu, le PAC-MAN classique est aussi au programme. Un titre à posséder absolument dans sa ludothèque, surtout quand il est gratuit… PAC-MAN Championship Edition 2 est offert sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam). Rendez-vous simplement sur les différentes boutiques relatives au support de votre choix pour acheter le jeu à 0€ !

Nous demandons à nos fans de suivre notre slogan #MoreFunForEveryone – à la maison ! Pour aider, nous envoyons notre cher ambassadeur PAC-MAN dans les foyers en vous proposant gratuitement PAC-MAN Championship Edition 2 du 24 avril au 10 mai ! pic.twitter.com/1Jt9W0CEpU — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) April 24, 2020

Dès lundi, les studios Creative Assembly proposeront une période de soldes sur la franchise Total War via Steam. Et dans le cadre de cette promotion, Total War : Shogun 2 sera offert gratuitement pour inciter les joueurs à continuer à rester à la maison. Jeu de stratégie au contexte historique situé à l’époque du Japon féodal, le titre fut considéré à sa sortie comme le meilleur de la franchise. Il sera gratuit sur Steam à partir du lundi 28 avril et jusqu’au 1er mai.

Rendez-vous récurrent des jeux gratuits, n’oublions pas le petit passage rituel sur l’Epic Games Store, qui offre en ce moment For The King, autre jeu de stratégie qui intègre des éléments de Rogue-like. Et le 30 avril, c’est le survival horror à la première personne Amnesia – The Dark Descent qui sera proposé (pas forcément la meilleure manière de se détendre en ce moment… quoi que ?), ainsi que Crashlands, action-RPG au style cartoon qui avait bien plu aux critiques lors de sa sortie…

Enfin, pas tout à fait gratuit, mais c’est tout comme, Flashback, suite spirituelle du classique Another World, hit culte de la génération 16 bits, est proposé au prix symbolique de 0,99€sur l’eShop de Nintendo.