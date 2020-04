Les meilleurs jeux gratuits sur Nintendo Switch !

Confinement oblige, on passe plus de temps que d’habitude sur nos chères consoles, et Nintendo reconnu comme étant d’une pingrerie sans égal, c’est parfois compliqué de passer à la caisse sans arrêt pour un jeu. Nous vous proposons une sélection subjective des meilleurs jeux gratuits sur Switch.

Arena of Valor

Il s’agit initialement de l’adaptation de League of Legend pour smartphone, décliné il y a 2 ans sur Switch. Pour ceux ne connaissant pas le carton d’e-sport qu’est League of Legend (LoL pour les intimes), rapide présentation. LoL/Arena of Valor sont des jeux d’équipe à 5 contre 5, où vous contrôlez l’un des très nombreux personnages proposés par le jeu. Le but, détruire le coeur de la base adverse. Pour ça, il faut de vrais skills individuels, mais aussi, un travail d’équipe au top.

Le must, c’est qu’Arena of Valor est réellement accessible, avec une prise en main rapide et fiable, et vous permettra de profiter sans avoir à mettre la main au portefeuille. Une option sympathique pour ceux souhaitant jouer en groupe. Le jeu à la manette est de bonne qualité, même s’il va s’en dire que les PC MasterRace y trouveront à redire. Que cela soient les néophytes, ou les fans de LoL, vous prendrez du plaisir, avec un niveau bien moins soutenu que son homologue PC, mais qui sur les derniers paliers peut apporter sa dose de challenge.

DC Universe Online

Portage Switch d’un MMO sur PC, DC Universe Online vous permet de créer votre propre super-héros unique, via un choix vaste de compétences et de tenues. Un jeu qui est bien singulier dans sa condition de MMO, puisqu’il s’agit aussi d’un beat’em all. Un concept rafraîchissant donc, où vous n’aurez aucun problèmes pour trouver vos marques. Le jeu est bien entendu gratuit, et ne pousse pas réellement à l’achat avant un certain niveau. Mais croyez-nous, il y a de quoi faire déjà !

Smite

À peine quittée que l’on retrouve déjà la scène des MOBA (tel qu’Arena of Valor cité plus haut) avec Smite. Un jeu réellement différent de la majorité de ses concurrents, puisque ce dernier ne se joue pas avec une caméra vue du dessus, mais avec une vue à la 3ème personne. Et non content de changer la donne visuellement, le jeu peut se targuer d’avoir de nombreux modes de jeux pour permettre aux quelques cinquantes dieux inspirés de nos mythologies de se balayer les mollets en toute tranquillité. Un jeu qui pour sûr, vous tiendra sur votre Switch de nombreuses heures durant.

Paladins

On enchaîne ces jeux gratuits sur Switch avec le sosie d’Overwatch sur l’hybride de Nintendo. Un jeu de tir compétitif à 5 contre 5, avec un roster des plus complets qui vous permettra sans soucis aucun de tomber fou amoureux d’un des personnages, tous plus réussis les uns que les autres. La pauvreté des maps se rattrape sur le gameplay, attractif au possible. À l’instar de la majorité des titres évoqués ici, le soft ne pousse pas à l’achat, et vous pourrez faire l’intégralité du jeu sans passer par la case compte en banque.

Pokémon Quest

Comment, un jeu Pokémon gratuit ? Oui, mais calmez vous, Pokémon Quest est bien loin du RPG classique que nous connaissons tous ! Ici vous contrôlez une escouade de trois bestioles, toutes issues de la 1ère génération, et qui vont devoir se battre avec tout ce qui vit dans chacun des niveaux que vous ferez.

Un gameplay simple et accrocheur, servi par une direction artistique des plus sympathiques et tout en cube. Toutefois, contrairement aux autres jeux cités ici, Pokémon Quest vous poussera assez rapidement à la caisse, mais, avec un brin de détermination, vous pourrez vous en passer.