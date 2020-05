Civilization VI prend le relais de GTA V sur l’Epic Games Store

À peine l’offre concernant GTA V terminée, qu’Epic Games gratifie les joueurs d’un nouveau gratuit, Civilization VI.

Après avoir bâtie leur empire du crime à moindre frais avec GTA V, les joueurs et joueuses ont la possibilité de bâtir un empire tout court. Une fois de plus à moindre frais et une fois de plus grâce à l’Epic Games Store qui met à disposition de tous Civilization VI, gratuitement pour une durée d’une semaine (déjà entamé). Ainsi donc, pour espérer jouer au despote, il faudra télécharger Civilization VI via L’Epic Games Store avant le 28 mai 2020 à 17h00.

Dernier né de la saga enfanté par Sid Meier, Civilization VI se place en haut de la chaîne alimentaire des jeux de stratégie au tour par tour. Il offre au tout à chacun l’opportunité de développer son empire à travers une carte du monde plus vaste que jamais, d’étendre son influence et sa culture, tout cela en faisant face aux plus célèbres dirigeants de l’histoire. Sixième opus de la franchise oblige, Civilization VI est pourvu de quelques nouveautés. Outre la taille des empires plus démesurés qu’à l’accoutumé, on citera la recherche active permettant un progrès technologique accéléré, ou bien le système de diplomatie dynamique évoluant avec le temps, ou encore la création de corps interarmées. Un programme qui annonce de loooongues heures de jeu.

Quant aux joueurs qui attraperai la fièvre de la conquête et se sentiraient limité avec l’édition de base, rappelons que le Pass New Frontier, apportant du contenu supplémentaire jusqu’en 2021, est disponible au prix de 39.99€. Pour en savoir plus, l’on vous invite à consulter l’article juste en dessous.

Epic Games frappe encore très fort en offrant une nouvelle fois un titre triple A. Une stratégie qui, couplée aux exclusivités temporaires, permet à Epic Games te tenir la dragée haute face au géant Steam. Il ne reste plus qu’à profiter de Civilization VI en attendant la semaine prochaine et un nouveau jeu gratuit.