Cyberpunk 2077 annonce ses spécifications PC avec le Ray tracing

Petite mise à jour des spécifications PC de Cyberpunk 2077 qui intègre maintenant les configurations minimales recommandées pour profiter du futur hit de CD Project Red avec le Ray tracing activé. Sous différentes résolutions, avec différents presets graphiques, on peut voir que le jeu se montre tout de suite bien plus gourmand demandant alors les cartes graphiques nouvelles générations pour tourner dans des conditions optimales.

On ne va pas se mentir, nous autres joueurs PC savons que ces “remandations” sont souvent un petit peu exagérées et qu’il est souvent aisé avec une bonne configuration de jouer avec les réglages graphiques pour trouver un bon compromis entre framerate et qualité visuelle sans perte véritablement perceptible à l’œil.

En soit, Cyberpunk se montre moins gourmand en ressource que Godfall, preuve encore une fois que l’optimisation est un art et que si on ne s’attend pas à ce que le titre sorte sans quelques problèmes, le studio polonais derrière a une telle connaissance du support qu’après un patch ou deux cela devrait rouler tout seul.

Aussi, sachez que l’option DLSS de Nvidia sera aussi au rendez-vous et qu’elle permettra elle aussi d’allier qualité et performance sans trop de bobos. Nous ne manquerons pas de vous faire un topo sur l’optimisation du jeu lors de sa sortie sur le test même de ce dernier ou via un article annexe.

Aussi, et en attendant que la bête arrive entre nos mains, nous vous proposons de découvrir les “bienfaits” (parce que l’effet n’est pas toujours maitrisé et trop exagéré parfois, ce qui est anti immersif au possible) du Ray tracing sur Cyberpunk 2077 via une petite vidéo fournie par CD Project Red.

Enfin, rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Bien évidemment, les consoles considérées comme faisant partie de l’ancienne génération recevront aussi le jeu à cette même date.