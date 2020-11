Cyberpunk 2077 fuite à deux semaines de sa sortie

Cyberpunk 2077 partage quelques point communs avec The Last Of Us Part II. Ce sont tous les deux des jeux au budget énorme, sur lesquels les équipes de développeurs ont crunché de façon déraisonnable, et qui sont extrêmement attendus par les joueurs.

Le jeu de CD Projekt vient d’ajouter un nouveau point commun avec le titre de Naughty Dog, qui, à quelques jours de sa sortie avait connu une énorme fuite montrant une longue séquence de gameplay, des cinématiques, la liste des chapitres du jeu… qui venaient spoiler une bonne partie du jeu. C’est d’abord sur le forum dédié au jeu sur Reddit qu’on a pu découvrir que des copies physiques du jeu dans sa version PlayStation 4 se baladaient déjà dans la nature. Peu de temps après, ce sont 20 minutes de gameplay – les 20 premières minutes du jeu – qui ont été partagées.

Par respect pour les joueurs et pour éviter tout “divulgachage” du jeu, la plupart des médias ont décidé de ne pas montrer ces images. Cependant, faites attention aux posts consacrés à Cyberpunk 2077 sur les réseaux sociaux, qui n’auront probablement pas la même politique ! De son côté CD Projekt Red a déclaré qu’il porterait systématiquement plainte contre toute personne qui révélerait du contenu du jeu en amont de la date de sortie.

Après deux reports importants, Cyberpunk 2077 sortira finalement le 10 décembre prochain (en tous cas, c’est ce qui est toujours prévu à l’heure où nous écrivons ces lignes !) sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Des upgrades vers les versions next-gen (PS5 et Xbox Series) seront proposés gratuitement par la suite.

Notons enfin que le jeu bénéficie d’une opération sympa sur Stadia, puisque quiconque précommande le jeu sur la plateforme dématérialisée de Google se verra offrir un pack Premiere Edition (le contrôleur Stadia et un Chromecast Ultra) habituellement vendu près de 100€.