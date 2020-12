Cyberpunk 2077 – Connectez votre jeu à GOG et obtenez des cadeaux !

Demain arrive enfin sur nos écrans le fameux Cyberpunk 2077, dernier-né des Polonais de CD Projekt RED (aussi derrière la saga The Witcher). Aussi, nous aimerions vous faire part d’une annonce qui devrait vous donner le sourire. En effet, le studio est connu pour offrir aux joueurs de nombreuses choses après la sortie de leurs jeux, du simple skin au DLC. Seules les grosses extensions sont payantes finalement.

Et pour faire les choses bien en ce qui concerne Cyberpunk 2077, sachez que de petits cadeaux seront offerts à toutes les personnes possédant le jeu, et ce peu importe le support sur lequel il a été acheté. Bien évidemment, cela ne vient pas sans une contrepartie, mais rien de bien contraignant, soyez rassuré.

Il vous suffira de télécharger GOG Galaxy, la plateforme de jeu gratuite de CD Projekt RED (que l’on conseille d’ailleurs) et tout simplement de relier votre jeu à cette dernière. Pour ce faire, nous vous conseillons de rattacher vos comptes Steam, PSN ou Xbox Live directement au launcher qui cherchera et affichera automatiquement par la suite les jeux que vous possédez sur chacun des supports.

Une fois ceci fait, il vous suffira de lancer le jeu et lorsque vous serez dans l’appartement de V, que l’on rappelle être le héros/héroïne de ce Cyberpunk 2077, vous n’aurez alors qu’à récupérer vos goodies numériques dans un coffre. Voici d’ailleurs ce que vous pourrez récupérer.

Veste de l’école du loup

T-shirt Galaxie

T-shirt de l’école du loup

L’épée Licorne noir

Une peluche de Shupp le troll

Voilà qui devrait faire plaisir aux fans de The Witcher notamment, puisque le t-shirt et la veste de l’école du loup y font plus que clairement référence, on y reconnaît très aisément le blason de la maison du sorceleur Geralt de Riv. Des goodies numériques qui s’ajoutent donc à ceux donnés à tout acheteur du jeu sur n’importe quelle plateforme. Petit rappel de ce qui est proposé.

Bande originale de Cyberpunk 2077

Un artbook

Le livre original Cyberpunk 2020

Des fonds d’écran

Un comics numérique

Pour les récupérer, il vous faudra vous connecter à GOG aussi, sauf pour le comics et le livre qui seront à récupérer ailleurs. Nous ne pouvons pas vous dire où, car les liens ne seront disponibles que le 10 décembre prochain, mais vous pourrez retrouver l’information une fois disponible à cette adresse.

Enfin, si vous achetez le jeu directement sur GOG, vous aurez aussi le droit à des bonus de précommande exclusifs. On parle là d’un comics book supplémentaire, d’un pack de fonds d’écran, ainsi que des posters prêts à être imprimés et un bon de réduction de 30% utilisable sur la boutique de CD Projekt RED. Sachez que cette offre ne sera plus d’actualité une fois le jeu sorti.