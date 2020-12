Cyberpunk 2077 – CD Projekt promet que le patch day-one changera tout sur consoles

Les tests venant de tomber, on sait un peu à quoi s’attendre concernant Cyberpunk 2077 et une chose est sûre, qu’il plaise ou non, il ne laissera personne indifférent. Avec un score Metacritic actuel de 91, il semblerait qu’il tienne une bonne partie de ses promesses, même si de nombreux problèmes ont été soulevés par les différents journalistes qui ont noté le jeu.

D’ailleurs, c’est plus ou moins de ça qu’il est question dans cette brève, puisque l’on va parler technique. Il faut savoir que tous les tests réalisés jusqu’à présent par la presse spécialisée l’ont été sur PC et Bandai-Namco, éditeur, semble avoir “oublié” de distribuer les versions consoles, probablement parce qu’elles n’étaient pas satisfaisantes et ne représentaient pas l’expérience Cyberpunk 2077 optimale.

Cependant, il faut savoir que sur cette version PC, nouvelle génération donc, de très, très nombreux bugs ont été constatés, de gros soucis d’optimisation du moteur aussi et même si le jeu est plutôt smooth, il a tout de même reçu déjà deux updates de la part de ses développeurs sur la semaine venant de s’écouler. De ce fait, la problématique technique se pose aussi pour les moutures PlayStation 4 et Xbox One.

Il s’avère qu’un très gros patch de plus de 40 Go verra le jour en même temps que le jeu, soit le 10 décembre prochain, et il vise à corriger pas mal de problèmes constatés en interne par CD Projekt. C’est d’ailleurs pour développer ce patch que le jeu aurait été repoussé une ultime fois, le studio polonais jugeant que le titre ne pourrait jamais être prêt pour novembre.

Les joueurs désireux de s’adonner aux versions old-gen sont donc inquiets du produit qu’ils auront entre les mains le jour de sa sortie et comme d’habitude, c’est sur Twitter que les joueurs expriment en masse cette peur. Et c’est au travers d’une simple conversation que Fabian Mario Döhla, relation publique pour Cyberpunk 2077, a tenu à rassurer les fans.

Il affirme en effet que beaucoup de failles techniques rencontrées par les testeurs ont déjà été corrigées et que beaucoup d’entre elles le seront dès la mise à jour de lancement. Il précise ensuite qu’après installation de l’update sur consoles, cela deviendra un jeu différent, entendant par-là qu’il faut s’attendre à des versions PlayStation 4 et Xbox One au niveau.

They are not – a bunch of issues reviewers encountered (and reported) have been fixed already, some more are part of the update. — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 7, 2020

It is a different game with console update, yes. — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 7, 2020

Certes, c’est de la communication, mais il faut avouer que c’est plutôt encourageant, même si de base, il semble clair que Cyberpunk 2077 n’est pas/plus destiné principalement à nos vieilles consoles, mais plus à la nouvelle génération. Sachant que le patch de mise à niveau destiné aux Xbox Series X|S et PlayStation 5 sera disponible durant janvier si tout va bien.

Nous ne manquerons pas de vous donner un retour du jeu au moins sur Xbox One X dans un premier temps, mais aussi sur PlayStation 4 Pro, car la chance veut que nous ayons bientôt entre nos mains les trois versions du jeu, ce qui comprend aussi forcément celle sur PC.

Enfin, si vous désirez prendre connaissance des différentes notes attribuées par une très grosse partie de la presse jeu vidéo française et étrangère, nous ne pouvons que vous inciter à vous rendre sur notre article dédié.