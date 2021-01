Nintendo achète Next Level Games, le studio derrière Luigi’s Mansion 3

Partenaire de longue date, Next Level Games passe bientôt dans le camp Nintendo. Une décision pour le moins surprenante de la part de Big N dont le dernier investissement de studio remonte en 2007 (celui de Monolith Soft). Néanmoins, les deux entreprises partagent une longue histoire et une honorable série de succès, à commencer par Mario Smash Football sur Gamecube paru en 2005.

Comme toute belle histoire, il y a eu des hauts et des bas. En ce sens, on oubliera très vite Metroid Prime: Federation Force, vaine tentative de porter la licence de Samus Aran en mode multijoueur. Mais la dernière création du studio, Luigi’s Mansion 3, est un succès incontestable et marquera au fer rouge la collaboration. Il est à préciser que le rachat n’a pas encore eu lieu et devrait se finaliser d’ici mars prochain. De même, Nintendo n’a pas précisé le montant de cette acquisition.

Alors concrètement, qu’est-ce que ça va changer ? Et bien, pas grand chose. Nintendo indique juste que ce rachat devrait renforcer les relations entre eux et le studio. Ils auront ainsi plus de facilités à communiquer de manière interne, un gain de temps plus que bienvenu dans cette course contre la montre permanent. En ces temps où la concurrence se pare d’alliés de taille à coup d’investissement massif (coucou Bethesda), il devient urgent de s’organiser en conséquence, surtout avec un catalogue de jeux Switch qui commence à crier famine.

Bref, une décision logique de la part de Nintendo et qui devrait rassurer bon nombre de joueurs étant donné que Luigi’s Mansion 3 est une réelle réussite (plus de 7,8 millions de vente) et fait partie du podium des meilleurs jeux de la console. Assiste-t-on aux balbutiements d’une plus grande stratégie ? Après Next Level Games, Nintendo va-t-il continuer à acquérir ses partenaires ? Prochaine étape, GameFreak ? HAL Laboratory ? Toujours est-il que la firme de Kyoto est attendu au tournant pour cette année 2021.