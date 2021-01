Vers une Switch “Pro” 4k avec un écran OLED ?

Nouvelle année mais vieilles rumeurs… Un peu comme la pleine lune, les bruits de couloirs annonçant une future Switch Pro, ou en tous cas un modèle upgradé de la console hybride de Nintendo (qui n’existe pas encore et n’a donc pas de nom…) reviennent à rythme régulier. Tout au long des années 2019 et 2020, nous sont ainsi parvenu des rumeurs plus ou moins solides quant à la sortie d’une Switch plus musclée.

Encore dernièrement, en Septembre, c’est le très sérieux journal économique Bloomberg qui relayait des instructions de Nintendo à ses partenaires, Big N leur demandant expressément de rendre leurs jeux Switch 4K ready, en vue d’un nouveau matériel…

Ici, c’est un dataminer qui aurait trouvé dans la dernière mise à jour du firmware Switch des infos relatives à cette nouvelle console. SciresM, comme il se fait appeler sur Twitter et sur les forum a ainsi posté ses “découvertes” sur 4chan. Selon lui, ce nouveau modèle de Switch Pro répond pour le moment au nom de code Aula.

Aula tournerait sous le même microprocesseur que les Switch actuelle. L’upgrade ne devrait donc pas être révolutionnaire… Par contre, les données contenues dans ce firmware feraient référence à une puce Realtek que son constructeur décrit comme un “4K UHD multimédia SoC”, ce qui correspondrait aux rumeurs qu’on entend depuis deux ans maintenant, nous promettant une Switch Pro 4k.

SciresM indique aussi que si l’écran de la nouvelle console arborerait la technologie OLED, sa définition n’évoluerait pas (c’est actuellement un écran LCD à 720p). Ainsi, si la 4k apparaissait, ce serait peut-être via une puce logée dans le dock permettant de jouer sur la télé.

Enfin, il serait question d’une batterie avec une meilleure autonomie , d’un système de refroidissement plus efficace, et… c’est tout. Petite déception, donc, même si tout cela n’est encore qu’au stade de rumeurs, et que non seulement on ne sait pas si cette machine verra bien le jour, mais également, si c’était le cas, on n’est pas sur que ces détails se vérifient.

Toujours est-il que pour commenter un peu les prédictions de SciresM, on est un peu déçu de ne pas trouver d’info concernant la mémoire de la console, qui commence à être son véritable point faible. Certes, la tech est en retrait, mais c’est presque une signature chez Nintendo, et cela n’a jamais vraiment freiné le succès de ses machines. La 4k sera probablement la bienvenue, à condition que les possibilités graphiques de la machine évoluent elle aussi (ce qui ne serait pas exactement au programme, donc).

Mais quand on voit la taille des jeux qui sortent désormais (sans même parler des patches gargantuesques de Cyberpunk 2077…), on ne peut que s’inquiéter pour les 32 go de mémoire interne de la petite Switch. À moins que Nintendo n’envisage l’avenir dans le cloud…