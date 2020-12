Among Us – La Switch s’approprie le phénomène de cette fin d’année

Il est la coqueluche de cette fin d’année 2020, un des jeux les plus streamés par la communauté sur Twitch et figure en tête des jeux les plus recherchés sur Google (tous pays confondu), Among Us est la surprise de cette fin de millésime. Pourquoi a-t-il mis deux ans à percer ? Personne ne le sait et personne ne pouvait prévoir son succès sur le long terme mais le résultat est là : il a enterré Fall Guys et même Genshin Impact. Et fort de ce triomphe, il va pouvoir profiter de ce regain de vitalité pour entamer son ascension sur un nouveau support : Among Us est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

C’était, en effet, le point d’orgue de la dernière présentation de Big N : le vainqueur du second confinement s’est habilement faufilé jusqu’à la console hybride et y a pris ses quartiers. Avec ce jeu, les reclus de Noël en manque de contact social pourront s’offrir une petite expérience sympathique depuis leurs lits, leurs cuisines ou même leurs toilettes et avec des joueurs de tout horizon et support (parmi ceux disponibles). Néanmoins, il reste quand même quelques points à aborder.

Tout d’abord, à la différence de la version mobile, il est à noter que le titre n’est pas disponible gratuitement. Effectivement, pour chasser les imposteurs ou semer la discorde dans les divers niveaux du jeu, il vous faudra débourser 5 euros pour l’acquérir. Une somme minime que vous allez peut-être devoir additionner aux frais de souscription au Nintendo Switch Online si vous n’y êtes pas abonné puisque le service est requis pour profiter du titre.

Mais bon, si vous êtes motivé à l’idée de prendre part à l’expérience phare de cette fin d’année 2020, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Among Us est disponible sur PC, appareils mobiles et, depuis hier, sur Nintendo Switch. Allez-vous céder à ses charmes ?