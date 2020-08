Où l’on re-re-reparle d’une éventuelle Switch Pro

C’est l’une des questions qui accompagne la sortie des consoles next gen dans les semaines qui arrivent : comment la petite Switch va-t-elle pouvoir tenir le coup face au déferlement de teraflops qui s’annonce ?

Si certains analystes ne sont pas plus inquiets que ça, persuadés que la dynamique de la Switch est trop puissante pour être coupée dans son élan (voir notre article à ce sujet), Nintendo pourrait vouloir assurer ses arrières et se montrer en mesure de mettre des arguments technologiques dans sa communication, comme le font Microsoft (avec ses teraflops) et Sony (avec son disque SSD magique).

Et pour ce faire, rien de tel que la fameuse Switch Pro, fantasmée quasiment depuis la sortie de la première version de la console hybride. Et si on en reparle aujourd’hui, c’est que certains medias semblent avoir repérés de sérieux indices qui mettent sur la voie d’une sortie pour le premier trimestre 2021.

C’est un journal économique taïwanais, l’Economic Daily News qui a dégainé le premier hier, en affirmant avoir eu des infos provenant des fournisseurs de Nintendo (les fabricants de la mémoire flash de la console, de certaines pièces des Joy Cons…) laissant à penser qu’un nouveau modèle de console arriverait sur le marché au premier trimestre 2021.

Bloomberg a surenchéri peu de temps après, relayant des infos obtenues auprès de personnes “bien renseignées” quant à la stratégie de Nintendo mais ayant demandé l’anonymat au journal. D’après ces insiders, le nouveau modèle Switch embarquerait plus de puissance de calcul, et supporterait la 4K.

Toujours selon Bloomberg, ce nouveau modèle sera annoncé en même temps qu’une série de nouveaux jeux, aussi bien « maison » que développés par des studios tiers, s’adressant à un large spectre de joueurs, des plus casuals aux hardcore gamers. Selon les mêmes sources, ces grosses nouvelles à venir expliquent la relative discrétion de Nintendo cette année, qui était tenu occupé par ces futures sorties.

La Switch Pro est un serpent de mer à peu près aussi vieux que la Switch elle-même. Mais qui sait, peut-être qu’à l’instar de Beetlejuice, à force de répéter son nom, elle finira par se montrer ?