Hack de la Nintendo Switch – Le FBI fait tomber Bowser !

S’appeler Bowser et devenir l’ennemi numéro 1 de Nintendo, voilà de quoi faire sérieusement réfléchir ceux qui ne croient pas au Destin ! Gary Bowser, un Canadien de 51 ans, et son comparse Max Louarn, Français (Cocorico ? Peut-être pas là, non… !) originaire d’Avignon, viennent en effet de se faire arrêter par le FBI. Un troisième larron, Yuanning Chen, Chinois, n’a pas été arrêté, mais reste visé par l’enquête.

Tous trois sont membres de la Team Xecuter, un groupe de hackers qui proposaient à la vente des accessoires permettant d’installer des jeux piratés sur la Switch.

Même si on peut y voir un bel exemple de collaboration internationale, ils étaient la bête noire de Nintendo quasiment depuis la sortie de la console hybride. Le groupe a en effet, très rapidement après le lancement de la console, identifié une faille qui permettait d’installer un custom firmware, un logiciel remplaçant le soft d’origine de la console et permettant de lancer des jeux téléchargés illégalement sur internet.

Véritable épine dans le pied de Big N, les travaux de la Team Xecuter ont conduit Nintendo à sortir seulement deux ans après la sortie de la console une Switch V2 pour lutter contre le hack de la machine.

On sait que Nintendo n’est absolument pas tolérant avec les utilisations de ses propriétés intellectuelles. En 2018, un site de rétro-gaming ayant presque vingt ans d’existence, Emuparadise, en avait fait les frais et s’était vu contraint de supprimer toute sa bibliothèque de roms Nintendo.

La Team Xecuter faisait débat même au sein des cercles de hackers, son objectif clairement lucratif et ses travaux concentrés sur le piratage de jeux allant à l’encontre de l’esprit de la scène hack.

Le site du groupe est toujours en ligne à l’heure où nous rédigeons ces lignes, mais les accessoires conçus par Team Xecuter sont peu à peu retirés des sites de revendeurs partenaires, probablement peu enclins à se voir considérés complices par le FBI… Bowser et Louarn sont accusés entre autres de fraude électronique et de blanchiment d’argent, et risquent une peine de 20 ans de prison.