Nintendo Switch 4K – D’autres nouvelles rumeurs étoffent le mythe

Il y a quelques temps, fin août pour être plus précis, des journaux plus ou moins sérieux ont évoqué la possible existence d’une Nintendo Switch capable de gérer la 4K, un constat curieux qui a eu l’effet d’une traînée de poudre sur les internets sauvages. Les rêveurs ont rêvé, les baveurs ont bavé. Bref, l’information non-officielle a fait réagir. Naturellement, comme tout le monde, nous avions également un avis, un avis qui lorgne plutôt du côté de l’incompréhension.

Comment une console de cet acabit, souffrant des défauts qu’on lui connaît, sujet à des contraintes d’espace (pour jouer mobile, faut être ni trop gros, ni trop lourd) et de matériaux (nous ne savons pas à quoi ressemble votre Switch aujourd’hui mais la notre commence à prendre la forme d’un boomerang… ) et bien d’autres, pourrait un jour proposer la 4K ? Évidemment, inutile de préciser que nous n’avons pas de réponse à ces questions. Néanmoins, ce n’est pas parce qu’on est sans réponse que les dépêches cessent d’arriver et de nouveaux indices souligneraient les précédentes allégations.

Une fois encore, la source de ces rumeurs et le journal Bloomberg qui, par les doigts de Takashi Mochizuki, indique avoir découvert de nouveaux témoignages supportant la thèse de l’existence d’une Nintendo Switch pouvant afficher de la 4K.

Effectivement, le média rapporte que des éditeurs tiers développant actuellement sur Switch auraient été contactés par Nintendo afin que leurs jeux en gestation soient 4K ready (compatibles 4K). Naturellement, un témoignage anonyme tel que celui-ci n’est pas une preuve mais les rumeurs commencent à être nombreuses sur cette piste et Nintendo n’a jamais indiqué ne rien prévoir côté hardware après 2020 (avant en revanche…).

Plus encore, en sachant que le constructeur a confirmé il y a quelques mois ne pas vouloir lâcher sa nouvelle marque lancée en 2017 (et ce serait malheureux en observant la courbe des ventes si vigoureuse depuis l’apparition du coronavirus que l’offre n’a pas su suivre la demande), il semblerait logique que l’étape suivante consiste à l’étoffer avec de nouveaux produits plus performants pour rester à distance de vue de la concurrence. Par contre, ne nous demandez pas comment ils vont arriver à faire ça, nous, on sait pas ?

Maintenant, à vous ! Pensez-vous que Big N garde les plans d’une Nintendo Switch 4K à l’abri dans un tiroir ? Pensez-vous qu’une telle console verra le jour ? Et si oui, rencontrera-t-elle le succès d’après vous ? Bavez à votre tour dans les commentaires !