Non, pas de Nintendo Switch 2 pour cette année 2024

Nous vous voyons venir : « La Switch 2, voilà que NG+ veut sa part du gâteau médiatique, ils sont aussi gagnés par la corruption, vendus ! » Promis, nous ne glisserons pas d’image générée par IA dans notre article, ni n’adosserons notre raisonnement sur des théories fumeuses et des sources douteuses. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. Pour une remise en contexte, il faut savoir que des rumeurs sérieuses annonçaient une sortie de la Switch 2 en fin d’année 2024, décision classique de sortir une console en fin d’année pour bénéficier de l’élan offert par les fêtes.

Avec le rôle à part de Nintendo, la firme japonaise répéterait un peu le schéma de sortie de la Switch (très confortable pour Nintendo) avec une sortie éloignée des consoles concurrentes. Alors pourquoi, d’après des sources fiables (VGC, Bloomberg et Eurogamer), la Switch 2 sortirait après les périodes de Noël et se rapprocherait dangereusement d’une éventuelle PS6 et de la prochaine Xbox ?

Nintendo n’aurait tout simplement pas LA munition, comprendre une grosse exclusivité, pour accompagner la vente d’une nouvelle console. Pour cette fin d’année 2024, aucun Mario Kart 9 ou Super Smash Bros ne serait dans les tuyaux . Avec un Breath of the Wild vendu avec la première Switch, la console était en 2017 sur des fondations que nous qualifierons tous ici de très solides.

D’après des rumeurs un peu moins fiables mais toujours plausibles, l’entreprise japonaise serait en train de travailler sur un titre Nintendo capable d’endosser ce rôle de mastodonte pour ouvrir la brèche. Si Tears of the Kingdom rend la réitération Zelda quasiment impossible, qui oublierait que Nintendo possède une grosse besace : un Metroid 4 ? un Mario 3D ? Nul ne le sait pour l’instant.

Quelle différence entre un actionnaire et une girouette ? Aucune ! Suite à cette annonce, les actions de Nintendo sont en baisse car les capitalistes au doigt mouillé sont apparemment refroidis par un décalage de sortie pour la Switch 2. Même si on ne se fait pas trop de souci pour Nintendo, d’autant plus que les cours ont tendance à se rétablir rapidement, il est assez effrayant de confier un si grand rôle à ces gir… actionnaires qui peuvent infléchir la politique de studios et inciter à des licenciements.

Dans une période dans laquelle les exclusivités semblent avoir perdus de leur superbe et de leurs pouvoirs, Nintendo reste toutefois assez timoré sur la sortie de la nouvelle Switch et reste fidèle à l’aura magnétique d’une exclusivité puissante. Aussi, la firme du plombier à moustache est confortée dans l’idée de prendre son temps car certains mouvements semblent s’opérer dans l’industrie du jeu vidéo.

On sait que la Switch est une console qui aura battu bon nombre de records avec des ventes astronomiques et des jeux vendus comme des petits pains (Mario Kart et ses 60 millions d’exemplaires vendus, Super Smash 30 millions, etc.). Mais même si la console commence à accuser ses 8 printemps, c’est un vent frais qui souffle sur l’industrie du jeu vidéo. Avec 4 anciennes exclusivités Microsoft qui viennent trouver une nouvelle vie sur le parc Switch et des écosystèmes de moins en moins étanches, la Switch n’a peut-être pas encore dit son dernier mot.