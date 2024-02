Nintendo – Après la Switch, rester « alerte aux danger »

Le 7 février sortait le rapport de la session questions et réponses aux investisseurs de Nintendo tenue la veille. Au coeur de cette session se tenait bien entendu l’avenir de Nintendo, alors que la Switch semble vivre ses derniers mois au coeur de l’actualité. Et, ce qui parait clair, c’est que la firme du plombier semble préparer cette transition en prenant le plus de précautions possible. Plutôt que de se placer comme un géant de l’industrie, Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo, affirme rester alerte aux dangers auxquels la transition expose le constructeur.

Un sentiment d’insécurité qui permet de rester sur ses gardes alors que Nintendo sort d’une année ayant dépassée les attentes selon les comptes annuels. Une situation confortable, qui permet aux investisseurs de se sentir sereins. Cependant, il est certain que la majorité du public et des acteurs du milieu gardent à l’esprit l’échec de la WiiU, qui devait faire suite à la Wii, l’un des plus grands succès du constructeur.

Pour rappel, la WiiU était donc sortie après la Wii, une console pensée pour les joueurs occasionnels, avec le succès que nous lui connaissons tous. Entre le mélange d’une console décevante et une communication désastreuse, la machine fait un four total, peinant à atteindre les 14 millions d’exemplaires vendus en fin de cycle, en 2016. Actuellement, Nintendo se trouve au bord du même précipice : la Switch, l’un des plus grands succès de tous les temps avec 139 millions d’unités vendues, doit tirer sa révérence et laisser place à la console qui lui fera suite.

C’est ce souvenir qui place Shuntaro Furukawa dans l’incertitude quant à la suite, il affirme notamment :

Ce n’est jamais facile d’effectuer une transition de génération de plateforme. Nous avons fait face à de grands défis lorsque nous avions du faire suite à de grands succès par le passé plusieurs fois, donc nous ne nous estimons pas entièrement serein face à la situation.

« Plusieurs fois », car la WiiU n’est pas la seule console de Nintendo ayant déçu suite à un grand succès. Plus discret, le Game Cube avait lui aussi échoué à réellement convaincre, faisant suite à la Nintendo 64, qui, sans être impressionnante en fin de vie, avait au moins eu un lancement phénoménal.

Cependant, ce n’est pas seulement l’historique de l’entreprise qui place le PDG dans l’incertitude. Shuntaro Furukawa mentionne également une compétition sévère, qui dépasse l’industrie seule du jeu vidéo pour s’étendre à l’intégralité du milieu du divertissement. Pour faire face à cet environnement, il n’y a qu’une seule solution : donner envie aux consommateurs de choisir Nintendo. Pour ce faire, il est bien entendu question, à demi-mots, des enjeux liés à la prochaine machine de la firme, mais également la manière dont est envisagée l’exploitation des licences du studio.

En effet, lorsque nous regardons l’industrie du divertissement au sens large, il devient plus clair que le jeu vidéo s’étale de plus en plus sur différents médias, Nintendo s’assure d’en être une figure de proue. Depuis la France, nous voyons bien entendu en priorité le cinéma, avec le succès du film Mario et le film Zelda à venir, mais des prospects plus riches attendent les Etats-Unis et le Japon.

Nintendo semble notamment réellement investi dans le développement des parcs à thèmes, avec, successivement, le Donkey Kong Country prévu au parc Universal Studio d’Osaka, le Super Nintendo World annoncé pour l’Universal Epic Universe Resort à Orlando et le PokéPark Kanto en collaboration avec Yomiuriland. D’autres projets restent également en suspens, comme la possibilité de la création d’un land Pokémon pour le parc Universal Studio d’Osaka.

La nouvelle console reste bien évidemment le projet central de la firme au plombier. Peu importe quels sont les projets autour des licences phares, ce qui est certain, c’est que si Nintendo échoue à offrir une console qui puisse convaincre le grand public, ces projets seront mis en échec. Au sujet de la console en elle-même, Shuntaro Furukawa reste cependant bien discret, mentionnant seulement qu’il faudra rester à l’esprit des consommateurs à partir d’un hardware et de logiciels marquant.