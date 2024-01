Switch 2 – Plutôt une Switch 1.5 ?

Chaque année, GamesIndustry.biz demande à un panel d’analystes de jouer les astrologues et de commenter l’avenir du jeu vidéo. De manière globale, le panel estime que l’IA va prendre de l’importance dans le développement de jeux, et que le Moyen Orient, Arabie Saoudite en tête, va renforcer ses positions dans le secteur. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les prévisions concernant la Switch 2.

Le Dr Serkan Toto, analyste chez Kantan Games, affirme ainsi que la Switch 2 (qui ne portera probablement pas ce nom…) sortira bien en 2024. Il est rejoint dans cette prédictions par d’autres analyste du panel, puisqu’ils sont trois, sur les cinq intervenant, à évoquer la sortie de la console.

Serkan Toto ajoute que la console devrait être vendue autour de 400$ (365€), soit plus ou moins 100$ de plus que la Switch originale, et, malheureusement, que les jeux devraient aussi suivre la courbe de la concurrence, et être vendu plus chers. Mais surtout, il prévoit que la nouvelle machine de Nintendo soit une « nouvelle itération » plutôt qu’une « révolution » :

« The next system is also likely to be an iteration rather than a revolution. Nintendo might add some bells and whistles to the device, but it will be similar to the current Switch » – Serkan Toto à Gamesindustry.biz

Ainsi, il ne faut pas s’attendre, toujours selon l’analyste, à une toute nouvelle machine qui, comme la Switch, bousculerait nos habitudes de jeu. On pense aux infos récentes sur les brevets concernant une console à double écran, qui ne concerneraient donc pas l’héritière de la Switch…

Enfin, Pokémon serait au centre des réflexions quant à la direction à donner à cette nouvelle machine. L’analyste déclare ainsi que « il y a Pokémon, et Pokémon est associé aux consoles portables, c’est absolument impossible que Nintendo abandonne le côté portable de leur prochaine grosse sortie » (traduit par la rédaction).

On rappelle ici qu’il ne s’agit ni d’informations, ni même de fuites, mais du sentiment d’un analyste qui connait bien l’industrie. De notre côté, on notera que Pokémon Écarlate et Violet avait fait un grand pas vers le monde ouvert, fonctionnalité étroitement liée aux grands jeux narratifs solos, plutôt marqués consoles de salon. Est-ce qu’un nouveau jeu Pokémon, dans un vrai monde ouvert, et avec de belles performances permises par un matériel de nouvelle génération (et un petit effort de la part de Game Freak, un peu avare de ce côté-là), n’aurait pas tous les ingrédients du succès, même sur une console de salon ?

Tom Wijman, de Newzoo, à qui GamesIndustry.biz a aussi demandé de regarder dans sa boule de cristal voit également la Switch 2 arriver en 2024, avec en plus la rétrocompatibilité tant réclamée, et un nouveau Mario 3D ! Il évoque aussi, sans lien avec Nintendo, une pluie de jeux Souls-like. Un aspect de 2024 que nous avions nous aussi déjà annoncé !