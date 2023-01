Super Nintendo World – Un premier regard sur le parc américain

La version américaine du parc Super Nintendo World se prépare à son ouverture, prévue le 17 Février 2023 pour le public général. Pour l’occasion, des membres de la presse spécialisée dans le parc à thème ont été invités à découvrir en avant première ce qu’Universal propose avec cette adaptation américaine.

Il n’y a pas à dire : encore une fois, Universal Studios s’est surpassé pour recréer l’univers du plombier moustachu. Les constructions, les couleurs, les attractions : tout est prêt à accueillir les visiteurs. Et le vice-président d’Universal Studios, Jon Corfino, le promet aux visiteurs : l’expérience américaine n’a rien à envier à la version japonaise du parc.

Pour ce qui est de l’expérience en elle-même, il n’y a aucune différence. Pour ce qui est de l’adaptation des files d’attentes, la seule différence est que leur configuration est différente. Ce sont encore les mêmes espaces ; nous avons juste changé la manière de les agencer, car nous n’avons pas le même espace.

Un parc similaire point par point, avec, pour seule différence, l’absence d’une attraction centrée sur Yoshi. La version américaine du parc se compose alors de l’attraction Mario Kart: Bowser’s Challenge, du restaurant Toadstool Café, qui propose des plats à thèmes, et de la boutique 1-UP Factory.

Super Nintendo World Hollywood garde le même système interactif que la version japonaise, avec le retour des Power-Up Bands qui permettent de participer à diverses activités disséminées à travers le parc et de « sauvegarder » la progression du visiteur dans le parc, à la manière d’un jeu vidéo.

Ce système interactif, repris tel quel, se compose de plus de quatre défis disséminés dans l’intégralité de la zone Nintendo. Ces défis, mêlant goombas, koopa troopas et autres plantes piranhas, permettront aux visiteurs de récupérer quatre clés, nécessaires pour affronter le boss du jeu, Bowser Jr.

En somme, les concepteurs du parc réussissent, avec ce système, à faire une réelle adaptation du monde de Mario, bien au-delà d’une simple recréation visuelle, au demeurant fort réussite. On ne fait pas que regarder, on interagit, on joue, on peut même s’amuser à être le parfait complétionniste.

Cette incursion du parc de Nintendo au pays de l’Oncle Sam, où Disneyland, sans être le premier parc du genre, s’est imposé comme le standard du parc à thème pour le monde entier, semble être une nouvelle étape pour Nintendo, qui coïncide avec la sortie internationale du film Super Mario.

Un parc similaire, qui garde les défauts de son original. En effet, parler de « parc » est un abus de langage : Super Nintendo Land Hollywood est, comme le parc japonais, une partie d’un parc Universal Studios. Si le « land » est impressionnant, il reste petit : certaines critiques envers l’édition japonaise mentionnent, en fin de compte, que le tour est assez rapidement fait.

Pour autant, c’est bien normal : nul n’aurait l’idée de juger les parcs Disney français à la seule visite d’Avengers Campus ou de quelconque autre Land. Super Nintendo World, que ce soit dans sa version japonaise ou américaine, est pensé comme une étape dans la visite, pas sa finalité. En réalité, Universal Studios Hollywood est composé, avec l’ajout du land Nintendo, de quatre Lands : Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter, l’Upper Lot (dédié aux attractions liés aux films d’animation), et le Lower Lot (dédié aux films live action).

Si l’adaptation américaine du Land ne fait pas autant de bruit par chez nous, c’est bien car cela ne change pas notre situation d’Européens. Universal Studios, deux fois perdants en Europe après l’implantation d’Eurodisney en 1992, puis le four de PortAventura-Universal dans les années 2000, ne risque pas de se risquer à une aventure européenne de si tôt. Cela dit, cela ne nous empêche pas d’observer, et d’admirer le travail accompli. D’autant qu’Universal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, avec deux extensions prévues au Japon : une mettant Donkey Kong à l’honneur, l’autre, ressuscitant un projet de parc dédié à la licence Pokémon.