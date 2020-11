La folle histoire sur la création du Super Nintendo World

Le Super Nintendo World affole les réseaux depuis ce matin, et pour cause ! Il sera l’été prochain, le premier parc thématique sur le jeu vidéo, et plus précisément sur l’univers de Super Mario, icône parmi les icônes. Une hype mondiale monte donc, pour un lieu de loisirs situé au Japon, et qui à la rédaction, nous laisse plus que rêveur sur les nombreux divertissements à venir. De plus, cela nous donne une bonne occasion pour revenir sur l’histoire de ce projet fou.

Bien que le concept art publié officiellement par Nintendo avant la construction semblait difficile à reproduire dans la réalité, on ne peut qu’être bluffé par le résultat actuel du parc très fidèle à l’idée d’origine. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le parc à thème nous amène dans le monde de Super Mario, avec les marqueurs forts des niveaux les plus iconiques de la franchise. Depuis les accès par tuyaux jusqu’aux châteaux Bowser et Peach, jusqu’à la maison de Toad, l’endroit fourmille de références sur l’univers du moustachu le plus connu de la planète.

Une prochaine ode à l’univers geek donc, qui aura vu le jour grâce au partenariat né entre Nintendo, et Universal Parks Resorts, poids lourd des parcs à thèmes au pays de l’Oncle Sam. Un géant qui n’en est pas à son coup d’essai avec les grosses franchises geeks, lui qui a notamment su intégrer avec brio le monde magique d’Harry Potter à ses parcs. Un filon que les américains ont bien intégré dans leur stratégie, et qui explique le partenariat avec le géant japonais Nintendo.

Sauf que Nintendo n’était pas super chaud sur ce projet au départ. Mais une baisse des ventes, et par extension de pouvoir sur le marché mondial l’a obligé à revoir ses principes. Une époque douloureuse pour le géant nippon, qui venait d’essuyer l’échec de sa Wii U. D’une certaine manière, l’échec de cette console est l’une des principales raisons qui fait que nous aurons bientôt la possibilité de visiter le Super Nintendo World. D’un coût supérieur à celui du sorcier à la cicatrice, le parc à thème de Nintendo aura cependant été un peu plus compliqué à sortir de terre, du à certains désaccord entre les deux partenaires quant à l’utilisation des licences.

Car si on ne l’avait pas précisé, le Super Nintendo World est en fait une partie du très grand parc Universal, qui contient déjà de nombreux univers, comme celui de Jurassic Park, ou celui de Harry Potter mentionné précédemment. Un fait qui permet d’expliquer logiquement la taille réduite du parc, mais qui ne devrait pas empêcher aux fans de jouir d’une expérience complète, avec de nombreuses attractions, comme celle de Mario Kart présentée aujourd’hui.

Plus fort encore, cette partie du parc sera axé sur l’interaction avec le public, qui pourra synchroniser son bracelet avec son smartphone pour recevoir des objectifs et des missions comme dans un vrai jeu vidéo. C’est d’ailleurs l’un des aspects qui attise le plus de curiosité pour nous, compte tenu de la maitrise de Nintendo dans la création de nouvelle manière de jouer.

Ainsi, le Super Nintendo World est un coup d’essai pour Universal, qui a déjà en projet l’aménagement de ce concept dans un de ses parcs américains. Un véritable coup de poker face au tout-puissant Disney se dessine alors, enterrant définitivement les rêves de certains de voir un partenariat entre Mickey et Mario.