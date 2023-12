Kingdom Come: Deliverance va finalement bien sortir sur Nintendo Switch

Autant dire que l’information qui va suivre ne date pas d’hier. Car Il nous faut remonter le temps en 2018 pour retrouver trace de l’annonce par Warhorse Studios et Deep Silver d’une version Nintendo Switch du jeu de rôle médiéval réaliste Kingdom Come: Deliverance. Depuis, c’est silence radio sur toutes les ondes, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

En effet, Deep Silver est sorti de son silence en ce jour du 7 décembre 2023 et a bel et bien confirmé que cette mouture Switch est toujours en développement. Mieux encore, elle s’appuierait sur Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition, qui inclut donc le jeu de base, ainsi que tous ses DLC. Une bonne nouvelle qui n’est malheureusement pas accompagnée d’une date de sortie.

Tout juste nous a t-on assuré qu’il sortirait courant de l’année prochaine, sans plus de précision, et que ce portage est supervisé par Saber Interactive, studio a qui l’on doit l’adaptation de World War Z, de Evil Dead : The Game et qui sortira prochainement le très attendu Space Marine 2, jeu prenant place dans l’univers de Warhammer 40k.

En outre, et à défaut d’avoir le droit de découvrir un trailer de cette version Switch, quelques images de cette dernière ont été diffusées, et si elles ne permettent pas d’en tirer une quelconque conclusion quant à la qualité du portage (même si tout ceci semble baigner dans un flou repoussant), elles pourront au moins nous faire patienter un peu. Reste à savoir comment un jeu aussi gourmand que Kingdom Come: Deliverance va se comporter sur la console de Nintendo et surtout quelles seront les concessions faites pour qu’il tourne correctement.

Car c’est un fait, lorsque l’on voit la qualité de certains portages, il y a de quoi avoir un peu peur. Que ce soit la trilogie Batman Arkham, The Witcher 3 ou encore le très ancien Skyrim, on est en droit de se poser des questions. Même Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard a déçu tout son petit monde quant à la qualité de sa mouture Switch qui est loin d’être satisfaisante, même si le titre reste très correct au demeurant.

Peut-être faudrait-il commencer à se poser la question de savoir s’il est pertinent de sortir autant de portages sur la petite console de Nintendo, tant elle ne possède pas la plupart du temps la puissance requise pour offrir aux joueurs une expérience optimale. En tout cas, on est très curieux de voir ce que donnera Kingdom Come: Deliverance sur ce support.