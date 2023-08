Batman: Arkham Trilogy – Le chevalier noir en approche sur Switch

Une ombre plane sur la Switch. Une ombre sombre, inquiétante, mais néanmoins jouissive pour les joueurs. Cette ombre, c’est celle de l’homme chauve-souris, Batman, qui s’apprête à débarquer sur la console de Nintendo au mois d’octobre. Pas de nouvelles aventures au programme, mais une très belle anthologie des productions récentes du studio Rocksteady. Intitulée Batman: Arkham Trilogy, la cartouche contiendra Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight, accompagnés de tous les DLCs existants à ce jour.

L’affaire est belle pour les possesseurs de la Switch tant ces trois jeux ont su redonner ses lettres de noblesse vidéoludiques au milliardaire justicier ces dernières années. La modélisation de la ville d’Arkham et de sa prison/asile, la fluidité des combats et les scénarios bien ficelés avaient su convaincre à la fois joueurs et critiques entre 2009 et 2015, années de début et de fin de la trilogie.

Préparez-vous à retrouver tous les grands méchants et alliés de l’univers Batman, du Joker au Pingouin en passant par Bane, Ra’s al Ghul et Catwoman. Si vous n’avez pas eu l’occasion de poser la main sur ces très bons jeux d’actions dans leurs versions PS4 ou Xbox One, il est sans doute temps.

Chose assez rare pour être soulignée, ce package nous parait être une bonne affaire. Proposé à 59,99 euros, il contient tout de même trois gros jeux en terme de durée de vie, et il faudra compter plusieurs centaines d’heures de jeux pour arriver au bout des trois titres. A condition bien entendu de sortir des sentiers battus d’Arkham pour emprunter des ruelles et des toits loin d’être des plus accueillants.

Pour Rocksteady et Warner Bros, c’est sans doute l’occasion de capitaliser une dernière fois sur la franchise Batman: Arkham. La switch en fin d’exploitation devrait en effet être la dernière machine à accueillir les trois opus, avant, on l’espère, un retour de la chauve-souris dans de nouvelles aventures. Le coffret Arkham Collection avait déjà vu le jour en 2019 sur PS4 et Xbox One, proposant un contenu absolument similaire à celui qui s’apprête à sortir sur Switch.

Bien entendu, difficile de ne pas crier une nouvelle fois au mercantilisme des éditeurs à l’annonce de la nouvelle. Car derrière la volonté louable de proposer leurs produits au plus grand nombre, le modèle économique du portage reste un moyen peu onéreux pour eux. D’autant plus que la cartouche ne contiendra qu’Arkham Asylum en version physique, les deux autres jeux devant ensuite être téléchargés. À travers la franchise Arkham, DC et Warner continuent de creuser le filon Batman jusqu’au bout.

Rendez-vous le 13 octobre prochain pour les curieux qui n’auraient pas encore eu affaire aux nombreux super-méchants sur les autres machines, ou ceux qui souhaitent simplement rejouer à ces trois excellents jeux.