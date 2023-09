Mortal Kombat 1 – Les joueurs s’acharnent sur sa version Switch

C’est aujourd’hui que sort Mortal Kombat 1 sur toutes les machines. Le jeu vient se frotter au grand champion de 2023 dans la catégorie versus fighting pour tenter de s’imposer, avant de se voir lui-même confronté à la sortie du troisième challenger au titre de meilleur jeu de combat de la génération actuelle : Tekken 8, qui arrive le 26 janvier prochain.

Avec une campagne marketing efficace, et des bonus alléchants tels que le skin Jean-Claude Van Damme fourni avec l’édition Premium, certains d’entre vous ont probablement déjà une copie du jeu entre les mains, ou au moins dans le disque dur de leur console.

On espère cependant que les joueurs Switch ont su patienter un peu avant de se laisser tenter : les réseaux sociaux sont en effet envahis d’images du jeu loin d’être flatteuses sur la petite console de Nintendo. Certes, la console hybride, sortie il y a maintenant six ans, n’était déjà pas un monstre de puissance lors de sa révélation, et on ne s’attend pas à voir l’équivalent des jeux de la génération actuelle sur son petit écran de 6 pouces, fusse-t-il OLED.

Cependant, alors que Mortal Kombat 1 sort conjointement sur les consoles actuelles (PS5 et Xbox Series), PC, et Switch, le gap technique entre la machine de Nintendo et les autres est particulièrement criant. Ce que montre avec beaucoup de cruauté de nombreux posts sur les réseaux sociaux :

Le plaisir des Fatalities dans le bus, ou le dimanche matin depuis son lit : la promesse peut se montrer alléchante pour certains. On ne saurait que trop conseiller à ces derniers de patienter quelques heures et de bien comparer les tests et critiques du jeu, spécialement sur Switch, avant de passer à la caisse, d’autant qu’à l’aspect graphique du titre, il faut ajouter la faiblesse de Nintendo sur le jeu en ligne, un souci que se traîne la machine depuis sa sortie…

Mortal Kombat 1 est disponible depuis aujourd’hui, 19 septembre, sur toutes les machines (mais pas dans le même état !).