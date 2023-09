Mortal Kombat 1 parie sur une recette à la Expendables

Non seulement l’époque est surchargée de sorties importantes, menaçant n’importe quel jeu de passer sous les radars, invisibilisé par le succès d’un autre titre sorti en même temps, mais tous les grands noms du VS. fighting ont décidé d’opérer leur retour à quelques semaines d’écart. Ainsi, après l’arrivée en fanfare d’un Street Fighter 6 qui a conquis tout le monde et battu tous les records à l’EVO, Mortal Kombat 1 et Tekken 8 s’apprêtent eux-aussi à paraître en rayons.

Dans ces conditions, il va falloir ruser pour s’imposer. La stratégie de Mortal Kombat 1 serait peut-être celle d’Expendables, la saga cinématographique initiée par Sylvester Stallone réunissant à l’écran d’anciennes gloires de films d’action de l’époque VHS (Dolph Lundgren, Chuck Norris, Bruce Willis, Van Damme…). Après tout, la série a toujours lorgné du côté du cinéma et de la série B – voire Z – avec notamment la mise en scène de ses Fatalities cultes.

Ainsi, Jean Claude Van Damme en personne sera au générique du jeu, interprétant Johnny Cage dans l’edition Premium du jeu (seul un skin « générique » sera disponible avec l’édition de base). C’est le Van Damme de Bloodsport, avec 30 ans de moins donc, qu’on aura à l’écran. Avec ce skin, Ed Boon, créateur de la série, réalise un vieux rêve, puisque Mortal Kombat est d’abord la conséquence d’un projet de jeu basé sur le personnage de JCVD qui ne s’est jamais fait, ainsi qu’il le confie à VideoGamesChronicles.com :

« Quand nous avons fait le tout premier jeu [Mortal Kombat, NDLR], notre intention était de faire un « Van Damme : le jeu d’arcade ». (…) Je ne sais pas s’il a refusé, ou si l’idée n’est jamais arrivée jusqu’à lui, ou quelque chose dans le genre. Mais cette fois, on a gagné au loto, et on l’a eu. On a vraiment sa voix, et il sera le personnage de Johnny Cage, et ça boucle la boucle. »

Mais les Expendables sont une équipe, et Van Damme seul ne forme pas une équipe. On a ainsi appris qu’à ses côtés, l’actrice Megan Fox (Transformers, Ninja Turtles, Jennifer’s Body, ou justement… Expendables 4 !) interprètera le vampire Nitara. John Cena sera aussi de la partie, reprenant son personnage de Peacemaker vu dans le dernier film Suicide Squad, puis dans la série qui fit suite au long-métrage. Peacemaker sera un personnage du DLC Kombat Pack 1, qui inclura aussi les personnages de la franchise MK Erman, Quan Chi, et Takeda, ainsi qu’Omni Man, le papa moustachu dans Invincible, et Homelander, de The Boys (qui ne devrait par contre à priori pas être interprété par Anthony Starr).

On n’a jamais été aussi près d’avoir un personnage jouable de Raiden interprété par Christophe Lambert ! Attention toutefois, le pari du name dropping série Z a été tenté il y a peu en jeu vidéo, et cela a donné le jeu Crime Boss, qui n’a pas particulièrement marqué les esprit (ou alors, pas en bien !). Mortal Kombat 1 débarque sur PC, PS5, Xbox Series et même sur Switch le 19 septembre prochain.