Mortal Kombat 1 – Un dernier trailer avant sa sortie

À quelques jours de la sortie de Mortal Kombat 1, NetherRealm nous a gratifié d’un dernier trailer. On peut y découvrir le 23e combattant du roster en la personne de Reiko, qui effectue son retour dans la saga. De nombreuses images du mode histoire y ont également été dévoilées. Pour rappel, Mortal Kombat 1 suit une nouvelle ligne temporelle depuis la fin des événements de Mortal Kombat 11, une idée qui a de quoi réjouir. Il s’agit d’une porte d’entrée parfaite pour tous les néophytes qui renouvelle malgré tout l’expérience pour les adeptes qui y verront une manière ludique de retrouver les anciennes gloires de la série.

La vidéo revient également sur le mode Invasion, grand remplaçant de la Krypt, articulé autour d’un jeu de plateau avec des composantes de RPG. Un peu comme le mode World Tour de Street Fighter 6, il vous permettra d’améliorer vos compétences en combat et de remporter des récompenses telles que des goodies, des concepts arts ou des objets de customisation.

NetherRealm en a également profité pour glisser une petite surprise qui aura de quoi ravir les fans. En effet, Kronika, grande antagoniste du dernier opus, sera également de la partie, et il semblerait que son histoire se mêlera cette fois à celle de Shang Tsung. Rappelons, en parlant du puissant sorcier, qu’il ne sera disponible en personnage jouable que pour ceux qui ont effectué une précommande du jeu.

2023 (et début de 2024) sont des années charnières pour les gros mastodontes des jeux de baston. On voit les licences faire de plus en plus d’efforts pour accompagner les nouveaux joueurs dans leur apprentissage de base des différents gameplay souvent complexes des jeux de combats.

Tekken 8 verra aussi bientôt un gros chapitre de son histoire se clôturer avec le dernier duel tant attendu entre Jin et son père Kazuya. Mortal Kombat 1, lui, a déjà entamé sa révolution avec cette fameuse nouvelle ligne temporelle. Pour y prendre part, il faudra patienter jusqu’au 19 septembre… À moins que vous ayez craqué pour l’édition Premium ou Collector du jeu, auquel cas vous devriez déjà avoir posé les mains dessus au moment de lire l’article.