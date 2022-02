Nintendo Switch Sports – Le digne successeur de la série ?

Nous n’avons pas couvert cette information jusqu’à maintenant, mais il est temps d’aborder le sujet de Nintendo Switch Sports. Lors du dernier Nintendo Direct, parmi les annonces inattendues de la conférence, nous avons eu le droit à ce nouvel opus sportif sorti de nulle part, d’autant plus avec un Ring Fit Adventure qui avait pourtant bien marché en 2019. Ça, on l’a déjà dit, mais on aimerait se pencher un peu plus sur le sujet, car il y a des choses à dire sur le « Wii Sport version Switch ».

Où sont les Miis ?

Vraie interrogation. Les Miis sont ces petits personnages qui nous servaient jusqu’à maintenant d’avatars sur nos consoles Nintendo. Apparus sur la Wii pour la première fois en 2006, ils ont contribué au succès de la console avec la Place Mii et son thème musical si particulier. Il est vrai que quand on prend un peu de recul, les Miis ne sont pas esthétiquement attirants, mais le concept a tellement marché qu’il a été exporté sur DS, Wii U et même sur Switch plus de 10 ans après.

Et c’était avec ces mêmes Miis que nous avons pu joué à Wii Sport, le jeu Nintendo le plus vendu (en trichant, mais quand même!). Et suite à ce succès, Wii Sport Resort a développé cet univers avec l’île Wuhu, une grande aire de jeu où on pouvait voler en avion (quel bonheur), faire des courses de vélo et tout un panel de sport beaucoup plus fourni que le premier opus. Et tout ça, c’était avec les Miis.

Mais pour ce Nintendo Switch Sports : où sont-ils ? Ces personnages faisaient clairement l’identité de la série, et sont mêmes disponibles sur la Switch, mais on dirait que Nintendo veut petit à petit se détacher d’eux. On dit ça mais en même temps Nintendo a sorti l’année dernière Miitopia. Alors soit ils veulent vraiment se séparer une bonne fois pour toute du concept des Miis, en ayant proposé Miitopia comme dernier jeu les mettant en scène, ou ils veulent simplement les mettre à part, dans leur univers.

Dans tous les cas, il faudra s’y faire, dans Nintendo Switch Sports, nous aurons des avatars avec des charadesigns bien différents des Miis. Ici, on est sur une esthétique plus « manga », plus colorée et surtout qui se rapproche plus d’un véritable humain – si l’on peut dire. Par ailleurs, en jeu, on aura vraiment l’impression de jouer avec des êtres humanoïdes cette fois-ci, comparés aux Miis.

Mais qu’est-ce que va faire Nintendo des Miis désormais ? C’est une bonne question, dont nous n’avons malheureusement la réponse. Mais il faudra suivre à l’avenir les nouveautés concernant ces personnages : de nouveaux jeux, de nouvelles intégrations comme dans Mario Kart 8 Deluxe, ou plus rien ?

Et le jeu au final, ça donne quoi ?

Nintendo Switch Sports s’autoproclame comme une « nouvelle génération de la série Wii Sports ». Le jeu a une direction artistique et une esthétique très colorés. Le tout a l’air très vivant, les décors travaillés, et les personnages semblent avoir des animations beaucoup plus convaincantes que sur les anciens opus (heureusement, on est en 2022).

On a le retour des sports les plus cultes, avec le tennis, le bowling, mais nous avons pu aussi voir le chambara (qui fait office de sabre comme dans Wii Sport Resort). Il y a aussi quelques petits nouveaux avec le football, dont on questionne la pertinence sportive à part shooter dans la balle avec l’équipement de Ring Fit Adventure. Le badminton rejoint aussi la partie, ainsi que le volley ball. Et ce dernier a l’air d’être le plus intéressant des trois étant donné les mouvements réalistes qu’il faut exécuter pour y jouer. Entre amis, les situations risquent d’être mémorables.

On ne va pas se mentir, les jeux de sport de Nintendo sont au final plus des party game que de vrais jeux de sports, et on espère qu’il sera à la hauteur à ce niveau là. Nintendo a l’air d’avoir envie de rendre Nintendo Switch Sports le plus parfait et calibré possible, étant donné qu’ils ont prévu pour le week-end du 18 au 20 février un Online Play Test pour tester le jeu avant sa sortie officielle.

Alors, vous en pensez quoi de ce Nintendo Switch Sports ? Ici, on est un peu mitigé, mais très curieux de cette proposition. Le titre a l’air très amusant, très coloré et ça donne envie de l’essayer, entre amis ou en mode online. Mais notre nostalgie nous incite à regretter la disparition des Miis, tant leur présence faisait l’identité de la série. On pourra se faire un vrai avis le 29 avril prochain, date de sortie officielle !