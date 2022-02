Mario Strikers Battle League Football – La mise au banc s’achève enfin !

Nous n’osions plus y croire… Tant d’années se sont écoulées depuis 2007 et l’épisode Wii qui avait alors, vraisemblablement, enterré la série avec sa démesure et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Nintendo exauce enfin l’un de nos souhaits les plus chers : Mario va à nouveau enfiler les crampons et coller des tacles comme des buts dans Mario Strikers Battle League Football.

Quel pied ! Quelle entrée sur le terrain ! C’est avec un premier trailer pour conceptualiser son retour que le monstre se présente, confirmant du coup le retour de toutes ces choses qui nous ont fait vibrer à l’époque. Les tacles, les coups d’épaule, les clôtures électriques, l’arsenal classique des jeux Mario (carapaces, peaux de banane et Bob-Omb)… Tout ces éléments qui faisaient le sel de ces matchs en 5 vs 5 (quatre personnages jouables et un gardien) fouleront à nouveau le stade.

Et pourtant, Mario Strikers Battle League Football ne se contente pas que de recycler son concept. Si nous nous serions largement contentés d’un portage du dernier volet, nous sommes ravis de voir que Nintendo dope la formule avec du nouveau. Déjà, puisque le terrain est plus proche d’un champ de bataille que d’un simple gazon, il sera dorénavant possible d’équiper son équipe afin d’en spécialiser les membres (ce qui annonce l’entrée en jeu d’une monnaie, probablement pour créer de la rejouabilité, mais qui coûte la vie du système d’équipiers (fini les équipes de Skelerex et de Boo)).

Ensuite, naturellement, on fêtera le retour de ces frappes ridiculement puissantes qui, cette fois-ci, auront subi un peu de nerf puisqu’elles ne marqueront plus que deux points s’ils rentrent dans les filets (un retour d’ailleurs hautement cinématique d’après les premières images). Enfin, suivant l’exemple des différents jeux de sport apparus sur la console hybride, le soft proposera des rencontres en local ou en ligne opposant jusqu’à huit joueurs, mais aussi l’entrée en jeu d’un mode club, l’occasion pour vingt partenaires de s’unir dans une « guilde », d’en porter les couleurs et de les opposer à celles de clubs du monde entier pour les meilleures places du classement.

Mario Strikers Battle League Football suivra la marche de Mario Tennis Aces et Mario Golf: Star Rush en sortant juste avant l’été, soit le 10 juin. Hâte de porter vos crampons ?