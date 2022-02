Fire Emblems Warriors: Three Hopes – Three Houses passe au musou

Ces derniers mois, les rumeurs de nouveaux Fire Emblem allaient bon train. Ça parlait de remakes du 4ème volet, d’épisodes inédits, parfois même de collections réunissant les 2 aventures de Ike (les volets apparus sur GameCube et Nintendo Wii)… De nombreux projets, assez intéressants de surcroît, dans lesquels nous aurions adoré nous plonger et pourtant, à notre surprise (et peut-être également la vôtre), de toutes les directions qu’aurait pu prendre le géant nippon, c’est vers le musou qu’il dirige une fois encore sa série. Voici Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Si vous avez la tête à la bonne place, vous aurez probablement tiré toutes les conclusions sur le soft dès le titre. Ce musou se déroulera bel et bien à Fódlan, le pays fictif dans lequel se déroule Fire Emblem: Three Houses et sera donc l’occasion de retrouver Claude, Edelgard, Dimitri et Byleth aux prises avec une armée inconnue dans un scénario inédit. Un point qu’aura tôt fait de confirmer la bande annonce de présentation que vous retrouverez si dessous, une vidéo à qui Big N aura filé l’initiative durant sa dernière présentation (elle a ouvert le bal si vous voulez…).

Ceci dit, à l’exception de ces points, il ne confirme guère plus… Quand cela se passe-t-il exactement ? (on pense bien que ça se déroule après les événements de Garreg Mach mais les personnages n’ont pas l’air d’avoir leurs formes « mâtures ») Quels personnages seront de la partie ? Qui est-ce nouveau personnage avec des cheveux roses ? Est-ce un nouveau rival pour Byleth ? Pourquoi Geralt est-il encore en vie ? (désolé si vous ne saviez pas mais, en même temps, le jeu date de 2019, c’est un peu votre faute là…)

Bien des questions qui pourraient trouver réponses dans un futur relativement proche puisque, Fire Emblem Warriors: Three Hopes devrait sortir sur Nintendo Switch le 24/06. Espérons que le titre soit plus abouti techniquement qu’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau…