Wii – Les perles méconnues de la célèbre console de Nintendo

Une console de jeux de salon de Nintendo sortie en 2006, la Wii a connu ses heures de gloire. De par une campagne de communication bien huilée, cette dernière a su cibler un large public. Néanmoins, bon nombre de jeux de la console sont restés méconnus, alors qu’ils valent clairement le détour. Voyons dans les lignes qui suivent quelques perles cachées de la Nintendo Wii.

La Wii : le profil du jeu

Lancée en 2006, la Wii a été la plus petite console jamais sortie par Nintendo, son fabricant. Les jeux Wii peuvent être contrôlés intuitivement avec des mouvements. Ils ont su atteindre un large public grâce à cette caractéristique. Rien que son nom sonne comme un appel au rassemblement « we » (nous en anglais), avec une idée sur sa cible : tout le monde.

La Wii n’est plus produite aujourd’hui. Toutefois, il y a une dizaine d’années, le monde des consoles de salon a été chamboulé par sa sortie. Sortie en 2013, la Wii mini a conquis un public encore plus large étant encore plus accessible. La Wii mini n’est pas compatible avec des fonctionnalités en ligne et ne nécessite aucune connexion internet. Comme un grand nombre de jeux Nintendo, la Wii rassemble des jeux qui ont eu un grand succès alors que d’autres sont restés méconnus. Voyons quelques-uns de ces jeux méconnus.

Mushroom Men

Une météorite a chuté sur Terre. Cela a conduit à une mutation de la faune et de la flore et les champignons des bois sont devenus des champignhommes. Ces derniers sont des êtres de petite taille organisés en tribus. Il plonge tous ceux qui s’amusent à y jouer dans un monde infiniment petit et ses graphismes sont d’une excellente qualité.

Alice au Pays des Merveilles

Ce jeu surpasse la qualité du film de par l’environnement qu’il permet de découvrir. Le joueur a pour rôle d’assurer la protection et le guide d’Alice. Pour ce faire, différents personnages guident la jeune fille dont un chapelier toqué, un lapin, un lièvre de mars ou un chat de Cheshire. L’aventure peut se faire à deux en utilisant un même écran.

Madworld

Son trait rappelle les plus belles planches de Frank Miller. Quant à son univers post-apocalyptique, c’est aux films de John Carpenter qu’il rend hommage. Les séquences de jeu sont délirantes et pourtant le système de jeu est simple. Il est en même temps drôle et violent.

The Kore Gang

Il s’agit d’un jeu d’action plateforme. Il constitue un festival d’humour et d’énigmes. Avec intelligence, il met à profit la wiimote. Il mixe plusieurs influences, dont Jak and Daxter, Ratchet and Clank, Beyond Good & Evil, Oddworld, Psychonauts.

Dead Space Extraction

Son réalisme est parmi les plus beaux en considérant les jeux Nintendo Wii. Il se propose de faire entrer les joueurs dans le monde de l’horreur et d’être un véritable film interactif. Il fait peur pour ceux qui sont à la recherche d’une montée d’adrénaline.

A boy and his blob

Ce jeu est sorti surtout en Grande-Bretagne. Il peut être trouvé en France, mais en occasion ou en ligne. Il s’agit d’un jeu d’action-plateforme 2D. L’ambiance à laquelle il plonge le joueur est à la fois nocturne et féerique. Le Blob est un extraterrestre capable de prendre plusieurs formes. Il propose aussi un excellent graphisme.

The Lapins Crétins : La Grosse Aventure

Bien que ce jeu n’est pas vraiment inconnu, il n’est pas bien estimé. Les lapins sont tentés par l’expérience d’aller sur la lune. Ils croient que la lune est faite de fromage. Pour atteindre leurs objectifs, ils pensent monter à travers des piles d’objets.