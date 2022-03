« PlayStation n’existera plus d’ici dix ans »

C’est la formule choc qu’on retient d’un entretien avec Michael Pachter, analyste de l’industrie, et repéré par les forums de Resetera. Selon lui, PlayStation est condamné, et devrait disparaître dans les dix prochaines années.

« I think PlaySation is doomed and I think they’re going to cease to exist as we know them in about ten years. They can’t compete. They have no chance of competing. They’re not a couple of years behind, it’s an insurmountable lead. » – Michael Patcher, sur le podcast RDX, cité par Restera