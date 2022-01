Difficile de remettre en question le côté attractif de l’offre Microsoft et de son Game Pass. Avec 449 jeux à son actif au moment où ces lignes sont écrites, la plateforme « streaming » du jeu vidéo de la Xbox représente un atout majeur dans la course au rabattement de consommateurs. Proposant un catalogue fourni, des ajouts réguliers, des jeux rétrocompatibles jusqu’à la Xbox originelle de 2002 et des exclusivités Day One (dont les récents Forza Horizon 5 et Halo Infinite), le géant américain a su convaincre les joueurs du monde entier.

De son côté, Sony reste à la traine à l’ère du numérique. Ses offres PS plus, offrant trois jeux « gratuits » par mois, et PS Now restent peu attractives face à la rude concurrence. Ce n’était qu’une question de temps avant que la firme japonais ne réagisse. Les rumeurs vont bon train quant à l’arrivée imminente (possiblement au printemps 2022) du « Project Spartacus ».

Selon les rumeurs, trois offres seraient proposées : la première reprendrait le principe de notre actuel PS Plus, la seconde donnerait accès à un catalogue de jeux PS4 et PS5 (certainement plus fourni que l’actuel PS Now et comprenant certaines exclusivités Day One à venir) et la dernière offrirait en plus des jeux rétrocompabtibles de PS1, PS2, PS3 et PSP. Phil Spencer, Head Executive chez Xbox, est récemment revenu sur les rumeurs du Project Spartacus lors d’une interview donnée au site IGN :

« Je ne veux pas donner l’impression d’avoir tout compris, mais je pense que la bonne réponse est de permettre à ses clients de jouer aux jeux auxquels ils veulent jouer, là où ils veulent y jouer, et donner le choix de la manière de construire leurs bibliothèques. […] Donc quand j’entends que d’autres font des choses comme le Game Pass […], ça me semble sensé, car c’est la bonne réponse. »

Aucune source n’évoque les tarifs potentiels de ces offres. Avec le PS Plus actuel à 8,99 euros/mois et le PS Now à 9,99 euros/mois, Sony arrivera-t-il à proposer des offres suffisamment attractives et abordables pour contenter tout le monde avec ses abonnements à trois vitesses ? Pour rappel, le Game Pass Ultimate (qui propose l’offre la plus complète chez Microsoft) est actuellement à 12,99 euros/mois.

Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à la question plus large de l’avenir de nos chères consoles de salon. La neuvième génération de consoles a vu naître les deux premières consoles concurrentes entièrement tournées vers le numérique (la Xbox One S All Digital n’ayant pas eu de concurrence directe en 2019). Avec l’apparition des modèles PS5 Digital Edition et de la Xbox Series S, les deux firmes montrent une volonté de toucher une nouvelle part de marché : celle des joueurs « digitalisés ».

Plus besoin de se déplacer dans son magasin préféré, d’échanger ses expériences et ses recommandations avec le/la vendeur(euse). Par la force des choses, et suite à nos confinements successifs, les achats de jeux en version dématérialisée ont drastiquement augmentés en 2020 (+79% comparé à 2019). Les chiffres officiels ne sont pas encore tombés, mais tout laisse à penser que la réouverture des magasins a permis aux versions physiques de remonter la pente. Crise sanitaire mise à part, il faut également prendre en compte le gouffre des générations : il est plus normal d’acheter un jeu en boîte pour une personne de 30 ans qui a toujours procédé de cette manière que pour un adolescent/jeune adulte qui a toujours connu le bouton « ajouter au panier » de son PS Store.

Pour finir sur une note positive, relevons le fait que nos amis rétro-gamers seront ravis de pouvoir profiter de portages officiels des jeux qui ont bercé leur enfance ; à condition que le catalogue de base soit suffisamment attractif pour attirer la foule.

L’avenir nous dira si le Project Spartacus de Sony avait les bons atouts dans son jeu (vidéo) pour tenir tête à Microsoft qui règne en seul roi dans l’univers du streaming vidéoludique sur les consoles de salon. Quoi qu’il en soit, rappelons tout de même que pour les fans absolus, les irréductibles prêts à débourser un peu plus que la moyenne pour ce qu’ils considèrent être une passion, on ne pourra jamais acheter une édition collector avec une figurine, une carte imprimée sur papier reproduction parchemin et un joli Steelbook en s’offrant une édition dématérialisé. Nos chers disques n’ont pas dit leur dernier mot.