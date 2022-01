Fin du PS Now – PlayStation fait un nouveau pas vers son Game Pass maison ?

Les cartes d’abonnement au service PS Now ont été retirées des rayons des boutiques de jeux vidéo en Amérique du Nord il y a quelques semaines. On apprend aujourd’hui que ce sont les boutiques du Royaume Uni qui retirent elles aussi ces cartes d’abonnement au service.

Ce n’est, à ce jour, pas encore le cas en France, et il est toujours tout à fait possible de s’abonner au PS Now pour un, trois ou douze mois à l’heure où nous publions ces lignes. Cependant, le retrait de ces cartes « physiques » des magasins signe probablement le premier pas vers la fin de cette formule d’abonnement.

Pour rappel, le PS Now est un service de jeu à volonté, accessible depuis les consoles PlayStation et les PC. Imaginé d’abord pour proposer du jeu en cloud gaming, le service s’est adapté à la demande et propose aujourd’hui de nombreux titres en téléchargement (sur consoles). C’est une sorte de Game Pass de chez Sony, à cela près que le catalogue s’enrichit plus lentement, et ne comporte aucune nouveauté.

Si on entrevoit la fin des abonnements PS Now, on n’imagine pourtant pas la fin du service en lui-même. En effet, Bloomberg avait publié un article annonçant l’arrivée prochaine d’un nouveau service PlayStation, qui réunirait les actuelles offres PS Plus (le passeport obligatoire pour le jeu en ligne) et le PS Now, et ce, pour venir concurrencer le Game Pass de Microsoft. Ce dernier aurait convaincu 18 millions de joueurs au dernier comptage officiel (le PDG de Take-Two évoquait même le chiffre de trente millions d’abonnés !), quand le PS Now réunit lui à peine plus de 2 millions de joueurs.

Spartacus, c’est le nom de code de ce nouvel abonnement Sony, comprendrait plusieurs marches et tarifs, avec un catalogue plus ou moins varié selon les marches, à l’image de ce que propose Nintendo, avec l’ajout récent de titres N64 et Mega Drive dans le Pack Additionnel de son service Switch Online. L’abonnement le plus important pourrait ainsi comprendre des jeux rétro PS1, PS2 et PSP. Des rumeurs imaginaient aussi l’accès à des séries animée, Sony possédant le plus gros catalogue d’anime du monde à travers Wakanim, ADN et Crunchyroll, qu’il possède tous les trois.

Le retrait des cartes de certains rayons vient donc appuyer les informations de Bloomberg, et rappelle d’ailleurs la stratégie de Microsoft, qui avait restreint les possibilités d’abonnement au Xbox Live Gold avant de proposer un Game Pass Ultimate l’incluant…