Microsoft aurait tranché, Call of Duty serait Day One Gamepass

Voilà une nouvelle, si elle se révélait vraie, qui ravirait les fans de la licence Call of Duty, tout comme les joueurs Xbox. Selon le Wall Street Journal, Microsoft aurait enfin tranché concernant la disponibilité ou non du prochain hit d’Activision sur le Gamepass lors de son premier jour de sortie. Certaines récentes rumeurs faisaient part que le géant américain se posait de sérieuses questions quant à la viabilité d’une telle opération, car il aurait été question de manque à gagner si le jeu sortait directement sur le service de location Xbox/PC, et surtout de décider quel pourrait alors être le modèle économique choisi, afin de gagner tout de même un peu d’argents sur l’une des licences qui se vend le plus chaque année.

Avec le rachat d’Activision-Blizzard, Microsoft s’est trouvé une belle poule aux œufs d’or, et pas seulement avec Call of Duty, mais aussi avec Diablo, la licence Warcraft dans son entièreté, mais aussi Starcraft ou encore Sekiro, et plus modestement Crash Bandicoot, ainsi que Tony Hawks. Mais il est clair que l’une des sorties majeures pour Xbox cette année sera ce Black Ops 6 qui devrait se dérouler durant la première guerre du Golf, soit au début des années 90. Il devrait bénéficier selon toute vraisemblance d’une grosse présentation juste après le Xbox Showcase du 9 juin prochain.

La question que l’on se posait tous, était donc de savoir s’il bénéficiait d’une sortie Day One sur le Gamepass. Et à cette question, la réponse serait donc oui si l’on en croit le Wall Street Journal, qui indique aussi que Microsoft réfléchirait bel et bien à une formule lui permettant de gagner quelques pépettes supplémentaires avec le jeu. Il se dit même que l’on pourrait assister à une nouvelle augmentation de la proposition Ultimate du Gamepass, ce qui serait probablement mal perçu par les joueurs, surtout par les temps qui courent.

Quoi qu’il en soit, nous aurons confirmation ou non de tout ceci le 9 juin et il sera surement communiqué la date de sortie de celui que l’on appelle déjà Call of Duty: Black Ops Gulf War.