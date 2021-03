Fermeture du PS Store PS3, PSP et PS Vita, vos jeux perdus à jamais ?

C’est désormais officiel, les boutiques en ligne, ou PlayStation Store si vous préférez, des plateformes PlayStation 3, PlayStation Portable (PSP) et PlayStation Vita vont fermer cet été. Pour être plus précis, l’accès au store des PS Vita et PSP fermera le 2 juillet prochain et celui de la PS3 le 27 août à venir. Voilà qui officialise dans les règles les rumeurs de couloir que l’on entendait depuis une petite semaine ici et là.

Maintenant, des questions légitimes se posent. Que vont devenir nos jeux achetés ? Notre portefeuille ? Nos codes non utilisés seront-ils toujours valables ? Autant de choses auxquelles Sony a apporté quelques éclaircissements via un petit billet sur le site officiel PlayStation et que nous allons vous rapporter sur l’article ci-présent.

Quid des jeux et autres contenus ?

Tout d’abord, concernant vos différents contenus numériques, on parle là aussi bien des jeux que des DLC divers et variés ou encore de films et applications, sachez qu’ils seront toujours disponibles en téléchargement même après la fermeture des différentes boutiques.

Pour ce qui est du cross-buy, vous pourrez bien achetez un jeu PS4 et le rendre disponible aussi sur votre PS3 et il en va de même pour les autres plateformes. Aucune limite n’est ici imposée, et cela est valable même après la disparition des boutiques. De même que les codes jeux/DLC non utilisés pourront toujours l’être, pas de panique alors si vous achetez un jeu physique neuf et qu’un code DLC s’y trouve, il sera toujours valide.

Aussi, tous vos thèmes et avatars achetés seront aussi toujours disponibles. En revanche, et comme vous vous en doutez, passer les dates fatidiques, vous ne pourrez plus rien acheter sur les différents stores. Une bonne nouvelle pour les joueurs donc qui auront accès à tout le contenu acheté, et ce, même après les fermetures et sans limites de temps.

“Sans limite de temps” pour le moment tout du moins, car rien ne nous dis que Sony ne finira pas par fermé entièrement ses services sur ces consoles dans un futur plus ou moins proche, sachant que cela a un cout pour le constructeur de maintenir certains services actifs. Alors es-t-on finalement voué à perdre définitivement nos jeux sur ses supports ? Peut-être bien oui, même s’il est toujours possible de sauvegarder vos jeux sur supports externes, ne l’oublions pas.

Quid du portefeuille ?

La question se pose, que deviennent les fonds de votre portefeuille PlayStation Store ? Eh bien vu que les boutiques seront fermées, vous ne pourrez forcément plus utiliser cet argent pour y effectuer cet achat. Donc si un jeu ou tout autre contenu vous intéresse, vous savez ce qu’il vous reste à faire dès à présent, surtout que bon, notamment sur PS Vita et PSP, certains titres en version physiques côtes énormément, donc profitez au maximum de l’achat dématérialisé tant que vous le pouvez !

Néanmoins, tout cet argent ne sera pas perdu si vous décidez de ne pas l’utiliser. Le PlayStation Store étant un écosystème regroupant toutes les plateformes de la marque, votre pécule pourra aussi servir à acheter du contenu pour vos PS4 ou PS5. Pas de panique donc, et même si vous n’avez pas encore l’une de ces consoles, vous pouvez tranquillement laisser dormir votre monnaie, elle ne disparaitra pas.

Bon, par contre, si vous ne comptez pas acquérir l’une ou l’autre de ces machines et que vous souhaitez être remboursé de cet argent sur votre compte bancaire par exemple, cela ne sera pas possible, soyez prévenus !

Quid du PlayStation Plus ?

Voilà quelque chose dont on ne parle pas assez. Après tout, lorsque l’on est abonné PS+, on s’attend à pouvoir en profiter sur toutes les plateformes de jeu de Sony, surtout lorsque l’on est présent sur le service depuis ses débuts sur PS3. Alors la question que l’on se pose est la suivante : aurons-nous toujours accès aux jeux PS+ une fois les boutiques fermées ?

La réponse est oui. Tous vos contenus que vous avez récupérés une première fois, c’est-à-dire au moins placé en bibliothèque, vous seront toujours accessibles en téléchargement, ce qui est là encore une très bonne nouvelle. Cela vaut donc aussi pour les thèmes exclusifs, avatars et autres choses de ce genre.

Quel impact aura cette fermeture ?

Finalement, cette fermeture du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP ne devrait pas, pour le moment, avoir un grand impact sur vos habitudes gaming, hormis bien évidemment si vous continuiez à acheter des jeux et DLC sur les boutiques. Forcément, on ne peut que vous conseiller d’acquérir au plus vite les quelques bricoles qui vous font encore de l’œil, car cela ne sera plus possible par la suite, même en passant par le site internet du PS store.

Les bonnes nouvelles sont que vous ne perdrez rien de vos achats numériques et que tous vos contenus acquis via le PS+ seront aussi toujours accessibles sur les trois plateformes, du moins si vous êtes toujours abonnés au service. La mauvaise est qu’avec la fermeture des boutiques en ligne, certains jeux qui cotes déjà pas mal en boites devraient voir leur prix augmenter encore un peu plus.

Cela remet en question aussi la notion de bibliothèque de jeux. Si on met de côté ceux “offerts” avec le PS+, qui est un service de location avant tout, qu’adviendra-t-il de nos jeux une fois les serveurs définitivement éteints ? Si l’on n’a pas pensé à sauvegarder ses jeux sur des supports externes, ce qui peut revenir cher aussi vu la taille de certains, on ne pourra plus les retrouver par la suite.

Ce que l’on achète en dématérialisé, sur le PlayStation Store donc, est une licence d’utilisation et c’est bien différent d’un achat physique. Aussi la question que l’on peut se poser est la suivante : est-ce juste ? Après tout cette option locative, car cela en est une, déguisée certes, mais une tout de même, est proposée a un prix équivalent voir plus élevé que son égal en boite qui nous appartient vraiment.

N’y a-t-il pas là un problème déontologique profond ? Quand bien même qui impose ces prix ? Sony ? Les éditeurs tiers ? Voilà des questions que l’on peut se poser.

Enfin, c’est aussi la fin d’une époque, une page qui se tourne pour énormément de joueurs qui repensent avec nostalgie à leurs premiers achats sur le PS Store, leur premier mois d’abonnement au PS+ ou encore aux premiers jeux téléchargés et qui mettent trois jours à l’être, ou encore à la lenteur et au manque d’ergonomie du service à son lancement. Un joli coup de vieux non ?

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous référer à la FAQ de Sony.