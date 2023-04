PlayStation Store – Enfin des balises d’accessibilité !

Cela a été annoncé ce 3 avril sur le PlayStation Blog : dès cette semaine, les joueurs PS5 pourront obtenir des détails sur les paramètres d’accessibilité des jeux directement depuis le PlayStation Store. Les balises d’accessibilité y font ainsi une entrée bienvenue… bien qu’un peu tardive.

Plus besoin d’écumer les forums à la recherche d’informations ou, pire : d’acheter les jeux pour se retrouver face à un menu qui n’offre pas les paramètres espérés ! Désormais, d’une simple pression sur la touche Triangle depuis la boutique, il sera possible de consulter les options proposées par chaque titre pour permettre sa jouabilité par le plus grand nombre – ou simplement l’amélioration du confort de jeu. La cinquantaine d’étiquettes proposées sont ainsi rassemblées en six catégories, qui couvrent les outils concernant l’accessibilité visuelle, l’audio, les sous-titres, les commandes (comme la réattribution des touches), mais aussi le gameplay (dont l’ajustement de la difficulté) et la communication en ligne.

C’est aux développeurs qu’il incombera de sélectionner les balises appropriées pour leur œuvre, mais Sony a déjà collaboré avec un certain nombre d’entre eux pour s’assurer que les informations seront disponibles sur une sélection de titres populaires dès le déploiement de la fonctionnalité. Il ne fait aucun doute que cette liste s’étaiera rapidement, les problématiques d’accessibilité étant devenues ces dernières années une préoccupation incontournable dans la conception des jeux vidéo, faisant même l’objet de récompenses spécifiques aux Game Awards ou aux Pégases.

Petit bémol néanmoins : si les balises seront disponibles à la fois pour les jeux PS5 et pour les jeux PS4 compatibles PS5, l’annonce concerne uniquement le PlayStation Store de la PS5. On peut s’étonner que l’initiative ne soit pas étendue aux autres rayons du store, car bien que la pénurie de PS5 semble enfin avoir pris fin depuis ce début d’année, on peut imaginer que sa prédécesseure gardera encore sa place dans nombre de foyers pendant un bout de temps. Cela peut être d’autant plus piégeux que les options d’accessibilité sont susceptibles de varier entre les versions PS4 et PS5 d’un même jeu.

Par ailleurs, et bien que venant armé d’un éventail d’étiquettes plus étoffé, Sony accuse un temps de retard sur son concurrent Microsoft qui proposait déjà ce type d’indications dans sa propre boutique. De même, tandis que le Xbox Adaptive Controller (un contrôleur personnalisable pensé pour les personnes à mobilité réduite) est déjà sur le marché depuis 2018, Sony a attendu ce début d’année 2023 pour annoncer l’équivalent avec son projet Leonardo, encore en développement. S’il ne fait aucun doute que la firme planche déjà sur cet accessoire depuis un moment, elle n’en reste pas moins à la traîne sur la prise en compte de l’accessibilité. Sans cracher dans la soupe, remarquons simplement qu’elle est servie un peu froide.