PS Store – Les boutiques PS3, PSP et PS Vita menacées de fermeture

C’est l’une des rumeurs (à défaut d’être encore une information) qui a été beaucoup commentée sur Twitter dans la journée : les pages du PS Store dédiées aux PlayStation 3, PlayStation Portable et PS Vita seraient sur le point d’être fermées. Avec elles disparaîtrait donc la possibilité de télécharger du nouveau contenu pour les machines en question. À terme, c’est même le contenu lui-même qui serait amené à disparaître.

La rumeur prends sa source sur le site TheGamer, un site qu’on peut considérer comme solide, utilisé comme source dans d’autres médias qui font autorité (Forbes, The Wire…) ou sur Wikipedia. Le site affiche 70 000 000 d’utilisateurs l’an dernier. Dans un article intitulé “PS3, Vita, And PSP Stores To Be Permanently Closed In A Few Months” (les boutiques PS3, Vita et PSP fermées définitivement dans quelques mois), le site évoque une source proche du dossier qui prétend que les boutiques PlayStation 3 et PSP fermeraient en juillet, celle de la PS Vita le 27 août. Une annonce officielle devrait arriver à la fin du mois.

Evidemment, à chaque annonce de ce type, le débat sur le jeu dématérialisé et les conséquences de la disparition des support physique refait légitimement surface. Si Sony devrait nous permettre de continuer à télécharger les jeux que nous “possédons” (notez les guillemets, vu le contexte…) déjà quelques mois après la fermeture des PS Store visés, nul doute que cela ne durera qu’un temps, jusqu’à extinction complète des serveurs dédiés.

Un problème d’autant plus important que les systèmes de sauvegardes sur PlayStation Portable (Memory Stick) et PS Vita (carte mémoire) sont propriétaires et désormais assez difficiles à trouver. Comme souvent, le salut viendra peut-être de la scène hack, qui a développé une possibilité de lire des cartes SD sur PS Vita. Il est néanmoins nécessaire de “cracker” la console… Ironique : alors que les fabricants déploie mise à jour sur mise à jour pendant la durée de vie de la console pour lutter contre le piratage, ce sont ces même “pirates” qui assurent la sauvegarde des machines et des jeux dans le temps.

L’autre question qui revient à chaque fois dans ce genre de situation, et qui devient un peu plus urgente à chaque fois qu’un store numérique baisse le rideaux, c’est celle de la conservation patrimoniale. À la fermeture du PS Store, les exclus PS3, PSP et Vita n’ayant pas été distribuée en édition physique disparaîtront pour toujours. Il serait vraiment temps qu’un institutionnel se penche sur la question de la sauvegarde de ces jeux, d’autant plus maintenant que le jeu vidéo est désormais considéré comme un “bien essentiel”.