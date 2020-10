Nouveau coup de pelle dans la tombe de la PS Vita

Pour préparer l’arrivée de la PlayStation 5, Sony met à jour le PS Store. Première victime de ce grand ménage de printemps (qui a certes lieu à l’approche de l’hiver…), la PS Vita. Il sera en effet désormais impossible d’acheter des jeux dématérialisés pour la portable de Sony depuis le web ou l’application mobile. Exit aussi les thèmes et autres contenus (DLC…). Et la règle vaut aussi pour la PlayStation 3.

« Dès le 19 octobre 2020, il ne vous sera plus possible d’acheter du contenu, des thèmes ou avatars PlayStation 3, PSP ou PlayStation Vita depuis notre magasin web ou mobile », peut-on ainsi lire sur la page officielle PlayStation.com. La suite du message sème un peu le doute quant à l’accès à la boutique depuis les machines.

« Vous serez toujours en mesure d’accéder aux contenus PS3, PSP et PS Vita que vous aviez déjà achetés via les machines respectives », peut-on ainsi lire dans le même communiqué. Aucune précision par contre quant à la possibilité d’effectuer de nouveaux achats depuis les consoles elles-mêmes.

Même si la boutique accessible depuis la PS Vita n’est plus mise à jour depuis un moment déjà, on ne saurait que trop vous conseiller de faire le plein dès aujourd’hui des titres que vous auriez ratés jusqu’ici, d’autant que les Listes de Souhaits vont-elles aussi disparaître…

On est à nouveau face à l’une des grandes limites du “tout numérique”, et même si nous vantions en partie le modèle il y a quelques jours dans ces colonnes, on voit encore une fois les problèmes que posent le dématérialisé, encore plus sur une console où l’extension de mémoire est limitée et particulièrement chère. Impossible en effet de rapatrier l’ensemble de ses jeux PS Vita sur un disque dur externe, un tel périphérique n’étant pas accepté par la console.

Malheureusement, le salut passera par la scène hack, seule à même de nous offrir les possibilités d’une conservation du patrimoine vidéoludique.