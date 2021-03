Dans exactement 2 semaines, Super Mario 3D All Stars disparaîtra

Tout est dans le titre, donc ne restez pas là à lire la fin de l’article, courrez plutôt dans votre boutique préférée avant qu’il ne soit trop tard ! Parce qu’en effet, et comme prévu dès sa sortie par Nintendo, la compilation Super Mario 3D All-Stars sera retirée de la vente d’ici exactement deux semaines, le 31 mars prochain.

Publiée dans le cadre des festivités entourant les 35 ans de Mario, la compilation apportant les classiques Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy à la ludothèque de la Switch devait être considérée comme un événement, et à ce titre, avait vocation à n’être qu’éphémère. On ne comprenait pas bien (et encore aujourd’hui, ça reste peu lisible…) le discours de Nintendo là-dessus, persuadé que derrière la disparition de la compilation, les jeux ressortiraient sous une autre forme : vendus individuellement, par exemple…

Toujours est-il que nous n’avons aucune information qui irait dans ce sens, tandis que la fin de la commercialisation de Super Mario 3D All-Stars et bien prévue pour dans quinze jours, ainsi que l’a confirmé Nintendo.

La compil’ ne sera plus référencée sur l’eShop, et Nintendo cessera d’envoyer de nouvelles copies physiques aux revendeurs. Certains y voient la garantie d’un collector qui s’échangera bientôt à prix d’or, et ont déjà préparé leurs annonces sur les sites de reventes, avec des tarifs qui peuvent facilement dépasser les 100€… Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous comptiez vous essayer à ces classiques du 3D platformer.

À noter que dans le même temps, et pour les mêmes raisons, le jeu multijoueur en ligne Super Mario Bros. 35 disparaîtra également. Et bien entendu, pas d’inquiétude pour tous ceux qui auraient acheté Super Mario 3D All-Stars avant la date fatidique du 31 mars : ils pourront continuer à profiter de leurs jeux, en version dématérialisée comme en version physique.