Joyeux Mario Day à tous les joueurs ! Happy Mar10 Day !

Nous sommes le 10 mars 2021, soit le March 10th (d’où le MAR10) chez nos amis anglosaxons, et nous fêtons le Mario Day. Pour l’occasion, Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour célébrer le plus célèbre des plombiers moustachus.

De sa première apparition sous le nom de Jump Man en arcade dans Donkey Kong en 1981 à sa formidable dernière aventure (Super Mario 3D World + Bowser’s Fury) sur Nintendo Switch, l’italien numéro uno dans le coeur des joueurs (n’en déplaise à Jules César et à Valentino Rossi) a parcouru un très long chemin.

D’amas de pixel rouge et bleu à icône de la pop-culture, son histoire est faîte de princesses à secourir, d’aventures en origami, de championnats de karts endiablés, de matchs de tennis survoltés et même de participations aux jeux olympiques. Un parc d’attraction à sa gloire devrait même voir le jour d’ici quelques années en Floride, grâce au Super Nintendo World Orlando. Qui pourrait rivaliser avec un CV comme celui-ci?

Mario est plus qu’un simple plombier dans le parcours d’innombrables joueurs. Pour beaucoup, il fut le premier contact avec le jeu vidéo, et ses créateurs ont toujours su l’inclure dans une modernité indéniable: révolutionnant le jeu de plateforme sur Super Nintendo, fer de lance du motion gaming sur Wii, ou offrant aux joueurs de quoi libérer leur créativité avec Super Mario Maker.

Afin de célébrer une carrière riches en succès dans tous les domaines, Nintendo propose chaque année des offres spéciales sur le Nintendo eShop US afin de rappeler à tous que Mario est toujours là, plus frais et dispo que jamais. Cette année ce sont les titres suivants qui font l’objet de promotions : Super Mario Maker 2, Super Mario Party, Luigi’s Mansion 3, et Mario Tennis Aces. Malheureusement, l’eShop français ne semble pas concerné par ces soldes, mais les plus filous d’entre vous trouveront sûrement un moyen de se connecter à l’eShop nord-américain…

Et vous, quels sont vos plus beaux souvenirs du plombier moustachu le plus connu sur Terre?