Breath of the Wild et Super Mario 64 réunis par un Mod

Pratique très répandue dans le domaine vidéoludique, le modding est un outil formidable permettant de toucher au code même du jeu. Cela permet alors de modifier et donc d’améliorer, voire d’ajouter du contenu à la version de base. Ainsi, Skyrim n’aurait peut être pas été encore autant joué s’il n’y avait pas eu une pléthore de mods pour l’accompagner. L’on pensera également à Counter Strike, né de la modification de Half Life. Et bien sûr le genre du MOBA n’aurait jamais vu le jour sans le mod de Warcraft III, Defense of the Ancients (Dota).

Et malgré les exemples cités précédemment, le modding ne concerne pas seulement les jeux sur PC. C’est d’ailleurs ce que l’on va voir avec un Mod dédié à réunir Breath of the Wild et Super Mario 64.

Développé par l’équipe Waikuteru, ce Mod propose d’explorer un nouveau sanctuaire reprenant de manière fidèle la fameuse Forteresse de Whomp. Bien qu’usant seulement d’éléments de BotW, Waiketeru réussi à y insuffler l’esprit d’un des niveaux iconiques de Mario 64. Blocs mobiles, drapeau à escalader et étoile de fin de niveau sont donc présent. Et bien sûr, l’on est accompagné de la musique culte du niveau, devenue symbole de ce jeu légendaire.

Une belle réussite pour l’équipe Waiketeru qui n’est pas à son premier coup d’essai en terme de modding. Si l’on explore la chaine Youtube du même nom, l’on peut découvrir mod ajoutant un sanctuaire à Breath of the Wild, ayant des airs de donjon des précédents titres de la licences. À savoir plus long et plus complexe que les sanctuaires de BotW.

Si l’ajout de mods non-officiel ne vous effraie pas, vous pouvez vous rendre sur la chaine Youtube de Waiketeru pour trouver les liens de ces deux mods, disponibles sur Switch et WII U, en description des vidéos respectives. Une bonne raison (s’il en fallait une) de retourner sur ce jeu déjà légendaire qu’est Breath of the Wild.