Test Super Mario 3D All-Stars – Une formidable compilation, une médiocre célébration

La série des Super Mario a posé les bases de nombreux jeux et reste une référence sûre pour plusieurs genres. Alors que Mario fête ses 35 ans, il y a près de 25 ans, Nintendo a aidé à inaugurer le jeu de plateforme 3D avec Super Mario 64. Les jeux 3D Mario sont toujours restés de très haute qualité depuis la sortie de ce jeu, c’est pourquoi l’annonce de Super Mario 3D All-Stars est à accueillir avec un grand enthousiasme.

Super Mario 3D All-Stars, ce n’est pas simplement une compilation de jeux, c’est avant tout une histoire. C’est l’histoire de l’évolution de la franchise après son passage à la 3D. Il s’agit ni plus ni moins de trois chefs-d’œuvre du monde du jeu vidéo. Super Mario 3D All-Stars réunit sur une seule cartouche trois des meilleurs jamais conçus. La qualité de ces trois titres est connue et reconnue, elle est indiscutable. Cela justifie en soi l’achat d’une telle compilation et la garantie de la haute qualité de l’offre.

Cependant, nous sommes en 2020 et les questions à se poser sur Super Mario 3D All-Stars sont les suivantes : comment ces jeux classiques résistent-ils après tant d’années ? Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sont-ils toujours les grands jeux de plateforme qu’ils étaient lors de leur sortie ? Regardons d’abord ces trois jeux comme des titres individuels, puis nous finirons pas juger cette compilation en tant que collection complète.

(Test de Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Super Mario 64 – La naissance d’un chef-d’œuvre qui vieillit bien

Tout d’abord, parlons de la qualité des jeux eux-mêmes, avant toute autre chose. C’est étonnant à quel point ils tiennent le coup face aux années. Super Mario 64 est évidemment le plus âgé ici et a beaucoup de choses que vous devrez accepter au début. Cependant, une fois que vous avez dépassé le tout premier boss, il est honnêtement étonnant de voir à quel point il se joue incroyablement bien aujourd’hui.

Super Mario 64 est l’ancêtre direct de presque tous les jeux 3D sur le marché aujourd’hui, donc le challenge et la rugosité étaient attendus, étant donné que littéralement chaque jeu sorti à ce jour a eu une chance de s’appuyer dessus. Ce qui n’était pas attendu, c’est à quel point la conception de base du jeu résiste parfaitement au temps. Nintendo a sans doute les meilleurs concepteurs de jeux de la planète. Il n’est pas surprenant qu’ils aient été aussi inventifs ou créatifs tout en étant littéralement les pionniers en matière de jeux vidéo en trois dimensions, ce qu’ils étaient avec Super Mario 64.

Cependant, cette rugosité peut rendre difficile l’accès à un nouveau venu. La caméra de Super Mario 64, en particulier, est assez mauvaise. Les commandes de la caméra du jeu original ont été attribuées aux quatre boutons C de la manette de la Nintendo 64, ce qui signifie qu’elle était contrôlée mécaniquement en quatre directions. Dans cette version Nintendo Switch, ces commandes du bouton C ont été placées telles quelles sur le stick analogique droit.

En d’autres termes, au lieu d’utiliser quatre boutons directionnels pour déplacer la caméra, vous utilisez un stick, qui comporte de nombreuses directions. Le style de contrôle de la caméra est pour le coup trop archaïque, ce qui peut causer beaucoup de frustration lorsque les choses ne fonctionnent pas comme vous le désirez instinctivement. Vous allez vouloir utiliser la caméra comme bon vous semble comme dans n’importe quel jeu moderne, mais ça ne sera pas le cas dans Super Mario 64.

Ces problèmes de caméra ne font qu’entraver ce qui, comme nous l’avons déjà expliqué, reste un jeu qui a merveilleusement bien vieilli à presque tous les égards. De sa conception de niveau aux commandes de mouvements réelles de Mario, Super Mario 64 a bien mieux vieilli que la plupart des jeux de son époque et honnêtement, bien mieux que beaucoup de jeux des époques ultérieures aussi.

Super Mario Sunshine – Une seconde chance mitigée pour un épisode transitionnel

Super Mario Sunshine est un jeu controversé. C’est le cas depuis son lancement initial, et il est maintenant largement considéré comme le point noir de la série des Super Mario 3D. Il y a des raisons très valables d’avoir des problèmes avec Super Mario Sunshine, de ses objectifs frustrants et obtus (qui contrastent fortement avec la façon dont les autres jeux de la série communiquent sans effort et intuitivement ce qu’ils attendent du joueur) à une plateforme d’accueil extrêmement compliquée.

La Nintendo Switch va enfoncer un peu plus le clou à cause de ses gâchettes. Dans cet épisode, Mario utilise un accessoire essentiel à sa progression, J.E.T. L’une des innovations apportées par la Nintendo GameCube était ses gâchettes R et L. Des gâchettes analogiques sur lesquelles vous pouviez exercer différents niveaux de pression avec votre doigt. Ces fameuses gâchettes étaient mises à contribution dans Super Mario Sunshine avec l’utilisation de J.E.T.

C’est-à-dire, dans le jeu, plus vous enfonciez votre doigt sur la gâchette, plus le jet d’eau de J.E.T. avait de pression. Cela faisait partie intégrante du gameplay de Super Mario Sunshine. Les contrôles étaient déjà compliqués et si vous ne faisiez pas la bonne pression, vous ne pouviez pas accéder (ou difficilement) aux différentes plateformes ou autres objectifs. Sur Nintendo Switch, il n’y a pas de gâchettes analogiques. Les gâchettes ici sont de simples boutons, avec de simples pressions.

Le gameplay mis à part, il y a d’autres problèmes avec Super Mario Sunshine qui le marquent très clairement comme le produit d’une époque où Nintendo était dans une transition existentielle, et pas encore sûr de la direction que la société prendrait à l’avenir. Par exemple, Super Mario Sunshine reste à ce jour le seul jeu Mario avec un doublage complet (et oui, c’est tout aussi troublant que l’on pourrait s’y attendre), ce qui n’est pas meilleur aujourd’hui que ça ne l’était en 2002. En cela, vous serez seul juge de leur qualité.

Mais malgré toutes ses lacunes considérables, Super Mario Sunshine a beaucoup de mérites et brille plus fort maintenant avec le recul. Il constitue l’un des platformers les plus pointus de la série (une fois que vous vous êtes habitué aux commandes, en tout cas), avec J.E.T. étant un ajout extrêmement polyvalent au répertoire des jeux Mario. C’est aussi le seul jeu Mario à ce jour à se dérouler entièrement dans un seul endroit, et avoir un thème cohérent comme celui-ci ajoute vraiment à l’atmosphère et au charme du jeu.

Les différents emplacements de l’île Delfino constituent de délicieux bacs à sable, et une fois que vous avez fait la paix avec les commandes, autorisez-vous à apprécier ce jeu avec des phases de jeu parmi les plus mémorables de la série.

Super Mario Sunshine, d’une manière ou d’une autre, est certainement le maillon le plus faible de cette collection Super Mario 3D All-Stars, du moins en termes de qualité du jeu de base. Il y a évidemment des fans, et nous sommes sûrs qu’ils seront ravis de pouvoir enfin y jouer sur une console moderne.

Super Mario Galaxy – Il ne lui manquait que la HD pour être parfait

Super Mario Galaxy est sans doute l’un des meilleurs jeux jamais conçus (attention, avis subjectif). Il a été largement acclamé par la presse et les joueurs. Oui, sa suite (mystérieusement absente de cette collection) le surpasse en de nombreux points, mais la totale découverte qu’offrait le premier opus à son lancement l’emporte. Treize ans après sa sortie initiale, le titre tient parfaitement debout. Super Mario Galaxy peut presque justifier les 60€ pour cette collection à lui seul.

C’est un jeu remarquable, avec des commandes impeccables et parmi les meilleures conceptions de niveaux de l’histoire du héros. Super Mario Galaxy offre certaines des vues les plus émouvantes de tous les jeux, animées par un style artistique intemporel qui résiste incroyablement bien, et l’une des meilleures bandes sonores de tous les temps.

C’est même le jeu de Mario le plus axé sur l’histoire (bien que ce ne soit évidemment pas The Last of Us). Il a des développements d’histoire vraiment émouvants centrés sur le nouveau personnage d’Harmonie, ainsi que des passages étonnamment sombres plus tard dans l’histoire. Même les enjeux de Bowser sont intéressants et émouvants.

De toutes les manières possibles, Super Mario Galaxy tient le coup. Il pourrait être publié tel quel aujourd’hui, et il serait toujours meilleur que la plupart des jeux actuellement sur le marché, y compris la plupart des jeux de Nintendo. C’est un travail de génie créatif, réalisé par une équipe de développement au sommet de ses capacités.

Il est absolument incroyable de constater à quel point ce jeu a parfaitement bien résisté au temps, surtout compte tenu du vieillissement médiocre de la plupart des autres jeux de cette époque. Avec Super Mario Galaxy, il y a très peu ou pas de défauts sur lesquels nous pouvons pinailler.

Super Mario 3D All-Stars – Quelques points de détails qui ternissent la célébration

D’un point de vue global, que propose cette compilation aux joueurs autrement que ces trois jeux ? Super Mario Galaxy est le jeu qui a reçu le plus d’attention dans cette collection. Nintendo a mis à jour la résolution et la définition du jeu (la seule chose qui manquait au titre), et il fonctionne maintenant sur grand écran (tout en conservant sa fréquence d’images originelle de 60 fps). Les commandes du pointeur de la Wiimote ont été attribuées sur le gyroscope du Joy-Con droit (en mode console) et l’écran tactile (en mode portable).

Pour être honnête, elles ne sont pas non plus optimales, mais les commandes du pointeur ont été suffisamment désaccentuées dans le jeu original pour ne jamais se faire ressentir trop gênantes, et leur mise en œuvre dans cette collection ne nuit donc pas vraiment à la brillance de Super Mario Galaxy.

Super Mario Sunshine a également vu du travail. Il a lui aussi été mis à jour pour fonctionner en écran large, avec des textures légèrement améliorées, et comme mentionné précédemment, les contrôles ont été repensés (pour des résultats mitigés, certes). Malheureusement, le reste des mises à niveau sont minimes, Nintendo n’a pas, par exemple, saisi cette occasion pour mettre à jour le framerate du jeu à 60 fps (l’original fonctionnait à 30 fps).

Cependant, même les mises à jour du format d’image en 16/9 ne concernent que Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Super Mario 64 reste donc en 4/3. Cela peut paraître scandaleux, mais il faut comprendre que l’architecture du jeu en 1996 a été pensée uniquement pour ce type de format.

De plus, les mises à jour des textures et des graphismes sont minimes, voire nulles, et comme nous l’avons mentionné plus tôt, même les commandes de la caméra n’ont pas été retravaillées à partir de leur implémentation numérique d’origine. Le Super Mario 64 de cette compilation est alors le même que sur Nintendo 64, manquant toutes les améliorations et ajouts apportés par Super Mario 64 DS.

Ce manque d’effort choquant est en fait endémique à toute cette collection. Les jeux sont incroyables, mais si nous voulons voir cela comme une collection de remasters, publiée pour célébrer un anniversaire important pour la franchise de jeux la plus grande et la plus importante qui soit, elle est terriblement décevante. Vous n’avez même pas besoin de le voir comme une collection de célébration.

En fait, par rapport aux récentes versions de Crash Bandicoot ou de Spyro, entièrement refaits, qui ont bénéficié d’un lifting avantageux et ont été vendues de base à 30€ ou 40€, Super Mario 3D All-Stars se montre presque insultant à bien des égards.

Contrairement à de nombreuses autres collections, il n’y a que très peu ou pas d’extras ici. Vous n’obtenez pas de fonctionnalités bonus telles que des améliorations de sauvegarde, vous n’obtenez aucun art conceptuel sympa, vous n’obtenez aucune fonctionnalité spéciale ou aperçu du développement, il n’y a vraiment rien d’autre que les jeux eux-mêmes et leurs bandes sonores respectives, accessibles directement depuis le menu principal (et qui peuvent même être jouées avec votre Nintendo Switch en mode veille, la transformant en un lecteur de musique portable de fortune). Et les bandes sonores sont tout de même incroyables.

Vous ne pouvez pas vous plaindre de la possibilité d’écouter Gusty Garden Galaxy en boucle. Mais il est toujours décevant que ce soit tout ce que nous obtenions. Encore une fois, il s’agit d’une collection pour célébrer le trente-cinquième anniversaire de Super Mario à prix complet et aussi pour commémorer une étape historique pour la franchise la plus importante du jeu vidéo. Et c’est ce que nous obtenons ? Trois jeux à peine retouchés…

Afin de conclure ce test, nous avons donc deux constats totalement opposés. Dans la mesure où vous ne vous souciez que de la qualité de base des jeux, c’est une valeur imbattable, car même sans beaucoup de mises à jour, les jeux tiennent le coup et sont parfaits pour être joués en 2020, aussi bien sur votre TV ou n’importe où en mode nomade.

Mais, si vous le considérez comme une collection de rééditions, même sans tout le contexte de la célébration de l’anniversaire du plombier, cela est court et semble positivement offensant à côté de la qualité (et meilleur marché) d’autres versions similaires.

De toute évidence, cela vaut toujours la peine d’acheter Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Galaxy à lui seul justifie l’achat, et ajoutez Super Mario 64 et Super Mario Sunshine en bonus. Mais si cela vaut la peine de l’acheter, ce n’est pas grâce aux mérites de cette collection en soi.

Nintendo est, en fin de compte, en train de céder à la facilité d’un travail incroyable qu’il a effectué il y a plus de dix ans pour vendre ce qui est finalement une célébration décevante. C’est tout de même l’anniversaire de l’icône la plus importante du jeu vidéo et il mérite mieux.