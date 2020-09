Super Mario 3D All-Stars : Triste nouvelle pour qui en attend beaucoup

Il s’agit pour nous d’un fait indéniable : Super Mario 3D All-Stars est un sujet de débat fascinant. Depuis son annonce, l’encre coule à flot et même nous, au sein de la rédaction, sommes tous d’accord pour dire que la sortie d’un jeu Mario est toujours un évènement, les ficelles qui semblent donner vie à ce plan-ci semblent un peu trop visibles.

Allons allons, ne nous emportons pas mais reconnaissons quand même que le débat sur les pratiques commerciales autour de ce titre sont au mieux, disons, discutables. À peine plus fluide, légèrement plus fin, gameplay vaguement réactualisé (d’après les trailers), il devient difficile d’ignorer que Nintendo profite des 35 ans de services du plombier pour revendre de vieux jeux plein pot dans une vente flash (disons plutôt limitée dans le temps). Sans doute le plan machiavélique d’un Jean-Michel Marketing sous crack, ravi d’enfin disposer de son MBA.

Bref, il ne devrait donc rester pour se rassurer que l’espoir de nouvelles options et features… Malheureusement, une nouvelle de taille est tombée hier et ne va pas dans ce sens. Effectivement, hier, Big N a été victime de fuite et, par conséquent, Super Mario 3D All-Stars se promène déjà sur internet. Naturellement, les decortiqueurs du web n’ont pas attendu avant de s’attaquer au soft et ont fait un certain nombre de découvertes intéressantes.

Surprise (ou pas) ! Il semblerait que les jeux soient émulés. Cette découverte, c’est l’utilisateur @OatmealDome qui nous la partage par le biais de Twitter. Ce dataminer reconnu fait ainsi l’inventaire des détails qu’il a pu glaner lors de ses fouilles (entre autre noms des émulateurs et fonctionnement général) ainsi que les diverses améliorations graphiques appliqué à Super Mario 64 (le titre profitant d’un affinage des textures et des textes en cours d’émulation).

Alors, qu’en pensez-vous ? Cela vous conforte-t-il dans votre décision d’achat ? Ou allez-vous plutôt annuler votre commande/rester loin de cette grosse blague commerciale ? Votre avis nous intéresse. Super Mario 3D All-Stars sort ce vendredi 18 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Et si vous voulez prendre part à un débat plus “brainy” sur le même sujet, l’ami Luynan en a lancé un sublime auquel vous devriez prendre part en cliquant sur le lien dans l’article.

Super Mario 3D All Stars has leaked onto the Internet.

It appears all the games are emulated.

Galaxy and Sunshine run under a Wii and GameCube emulator named "hagi"(?) possibly made by NERD (Nintendo of Europe division).

Mario 64 is running under an N64 emulator. Dunno which.

— OatmealDome (@OatmealDome) September 15, 2020