Mario Golf: Super Rush tente de combler les trous de la Switch

C’est lors du Nintendo Direct de ce mercredi 17 février 2021 qu’a été révélée la nouvelle itération du jeu de sport façon Nintendo, Mario Golf: Super Rush. Annoncé sur Switch pour le 25 juin 2021, le jeu nous permettra bien sûr d’y incarner le duo de plombiers le plus célèbre de la planète, mais aussi différents personnages issus de la licence. Tout ça en se défiant sur le green à plusieurs joueurs ou en solo contre l’IA.

Cette nouvelle édition apporte avec elle son lot de modes inédits, et outre le « rapide » 18 trous, Nintendo nous gratifie d’un mode carrière dans lequel on incarnera un de nos Mii démarrant au plus bas de l’échelle, et évoluant jusqu’au sommet de son art façon RPG. Pour cela, vous pourrez compter sur un système de points d’expérience à répartir dans plusieurs attributs, tels que la force, le spin, la vitesse, qui viendront modifier l’effectivité de votre personnage dans son évolution vers la gloire des fairways.

Le second mode annoncé est le bien-nommé SpeedGolf, jouable jusqu’à quatre en multijoueur. Ici, vous l’aurez compris, le but c’est d’aller vite, plus de règles de bienséance ni de courtoisie, le but étant de finir le parcours avant vos adversaires et jouer vos coups le plus vite possible. Pour cela, vous serez aidé des classiques bonus revisités pour l’occasion, tirs spéciaux, bonus de vitesse, chaque personnage disposant d’attributs lui étant propres.

Nintendo a également pensé à utiliser les capacités de la machine, vous donnant ainsi la possibilité d’effectuer tous vos tirs comme si vous y étiez, grâce au Joy-Con qui sert ici de club. On s’imagine alors quatre joueurs de SpeedGolf, Joy-Con à la main au milieu du salon et déjà le party mode s’annonce alléchant. Voila qui devrait faire plaisir aux fans de la série, dont la dernière apparition sur console de salon remontait à 2003 sur Gamecube avec Mario Golf: Toadstool Tour (2004 chez nous en Europe), la série n’ayant étrangement jamais hérité de son propre titre sur Wii.

On en apprendra certainement plus d’ici le 25 juin, Nintendo n’en ayant malheureusement pas révélé plus pour le moment en ce qui concerne les différents contenus du jeu tels que le roster de personnages et les différents parcours ou bonus. Le mode histoire, s’il apporte un challenge bienvenu, ne nous en dit que trop peu sur son contenu ou sa durée de vie pour vraiment nous exciter. Quant au SpeedGolf qui, même s’il s’avère déjà fun, il n’en reste pas moins qu’un mode multijoueur. On espère tout de même que Nintendo aura prévu un contenu digne de ce nom capable de retenir l’attention des joueurs, qu’ils soient amateurs de golf ou de plombiers moustachus.