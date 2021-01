Birdie Crush – La guerre du golf approche à grands pas

Birdie Crush, en dépit de son nom, n’est pas un clone de Angry Birds, ni de Candy Crush. Non, on a affaire ici à un jeu de golf, qui prône son rendu visuel très anime ainsi qu’un côté fantasy assez rare dans ce genre de sports.

Le jeu devait sortir jeudi dernier, mais il aura subi un léger retard, et il semblerait qu’il soit désormais prévu pour le 3 février. Ce qui est un peu curieux, étant donné que c’est un mercredi et que généralement, les sorties mobiles (iOS et Android) se font le jeudi, mais bon, qui vivra verra… Le store d’Apple le liste pour le 4 février, ce qui semblerait donc plus logique.

En attendant, il vous est possible de vous pré-inscrire sur les deux supports, App Store ou Google Play selon votre équipement, comme ça vous serez prévenu dès que Birdie Crush sera lancé. Comme il s’agit d’un free-to-play, il ne vous coûtera rien de l’acquérir, même si bien entendu, il faudra s’attendre à des achats in-app par la suite.

Birdie Crush ne prétend pas constituer une simulation de golf carrée, mais plutôt un jeu arcade casu dédié au fun immédiat. Il émane d’ailleurs du studio coréen Com2us, à qui l’on doit, outre les rouleaux compresseurs Summoners War et Skylanders, un bel éventail de jeux de sport faciles d’accès, auquel viendra à présent s’ajouter notre titre.

Le jeu vous proposera une myriade de modes, soit multijoueur pour affronter un adversaire du même rang ou encore comparer vos perfs avec la Terre entière, soit solo, avec un mode Histoire qui vous permettra de choisir entre 4 personnages aux caractéristiques diverses et aux costumes tout aussi variés à débloquer/acheter ; vous aurez également accès à tout un panel de caddies (assistants) tout choupis qui offriront chacun des bonus différents pour progresser.

Alors, rendez-vous est pris sur le green dès la semaine prochaine avec Birdie Crush, et en attendant, voici son trailer. Pour notre part, on a bien envie d’y jouer, même si notre seule et unique expérience avec le véritable golf n’a pas été un grand succès…