3DS – Malgré la fermeture du store, la console résiste

Voilà une news particulièrement étonnante : bien que Nintendo ait fermé son store dédié, les jeux 3DS continuent de se vendre… ! C’est l’une des informations qui ressort du dernier bilan financier de Big N : il s’est vendu pas moins de 200 000 jeux 3DS rien que ce dernier trimestre. Alors, c’est certes peu à l’échelle de l’industrie, mais pour une console qui affiche plus de douze ans au compteur, et dont la boutique numérique a baissé le rideau le 27 mars dernier, cela reste un petit exploit. Il ne s’est, par contre et sans surprise, pas vendu de nouvelles consoles. Ou pas assez pour que cela soit visible dans le rapport.

Il est vrai que la décision de fermer la boutique avait surpris bon nombre de joueurs. Si éteindre le magasin WiiU ne faisait pas tellement débat, étant donné qu’il n’était hélas déjà pas tellement fréquenté au temps d’activité de la console, couper l’accès à la boutique 3DS était un choix qui paraissait presque contre-productif, tant la console est répandue, appréciée, accessible aux jeunes joueurs – un public que Nintendo n’a jamais laissé de côté –, et possède un catalogue varié. La preuve en est avec ce chiffre étonnant. Même débranchée, la console vit encore !

Verra-t-on dans un avenir proche de nouvelles cartouches 3DS publiées par une scène indépendante d’irrémédiables supporters de la machine ? Pourquoi pas, puisque l’on a vu sortir encore récemment un jeu PS Vita, Jet Set Knight, sorti le 8 juin dernier en édition physique malgré l’arrêt de production des cartouches pour la console portable de Sony. Il sort aussi plus ou moins régulièrement des jeux Mega Drive ou SNES (une recherche avec les termes « Mega Drive » sur Kickstarter vous montrera la vivacité de la scène). Reste que le format particulier de la console, avec ses deux écrans, peut freiner les envies… Tout comme l’habitude de Nintendo d’attaquer tout ceux qui utilisent sa marque de près ou de loin sans en avoir payé l’autorisation.

On guettera curieusement les prochains rapports de Nintendo pour voir si cette tendance se confirme (avec une baisse forcée attendue, du fait qu’il n’y aura aucun nouveau jeu en rayons), ou si l’on a affaire ici à une ruée sur les derniers jeux en boutique avant disparition totale…