Remote Play – Streamer sa PlayStation 4 sur Switch ?

Ce qui semblait aberrant il y a encore quelques semaines est sérieusement envisagé par Sony !

Vous avez vu votre pote, cousin, collègue… utiliser le Remote Play pour jouer à sa PlayStation 4 sur sa PS Vita, et ça vous a semblé quand même super cool ? Normal. Maintenant, cela ne vous a pas convaincu de vous offrir la petite portable de Sony pour autant, qui ne reçoit (quasi) plus de nouveautés depuis un moment déjà, et qu’on considère comme commercialement morte. D’autant que vous avez déjà une Nintendo Switch…

Au-delà du fait que vous commettez là une grave erreur (ni Persona 4 The Golden, ni Muramasa Rebirth, ni même Little King Story – pour n’en retenir que trois – ne sont sur Switch…), il semblerait que Sony soit plus compréhensif que nous, puisqu’il étudierait la possibilité d’offrir le Remote Play à d’autres machines, incluant la Switch.

C’est ce que nous indique un sondage émanent de chez Sony, partagé par un utilisateur de Reddit. Le constructeur vient en effet prendre la température quant aux attentes des joueurs concernant le Remote Play. Et parmi les questions posées, l’une d’entre elles concerne la possibilité de voir arriver le Remote Play sur de nouvelles machines, comme l’Apple TV ou… la Switch !

Avec un écran plus grand que la PS Vita, et deux vraies gâchettes physiques de chaque côté, on imagine déjà une expérience, pourtant déjà solide sur PS Vita, encore améliorée ! S’il ne s’agit que d’un sondage, rien que le fait que Sony puisse l’envisager montre combien le constructeur a évolué sur la question du cross-play, auquel il a longtemps été résistant, fort de sa position de leader. Il aura fallu un blockbuster multiplateforme comme Fortnite pour faire bouger un peu les lignes…

Parmi les questions du sondage, on en trouve également une qui concerne l’idée d’une manette DualShock “slim” qui pourrait être transportée plus facilement. Drôle d’idée, si ce n’est pour être accompagnée d’une fonction Remote Play accessible partout via son téléphone… Cette dernière évolution nous semble toutefois moins séduisante que l’idée de jouer à la PlayStation 4 (voire 5 ?!) sur Switch ! Tout cela montre en tout cas que Sony a à cœur de faire progresser l’expérience des joueurs, et de rester au plus près de leurs préoccupations pour la sortie de la prochaine génération de consoles…