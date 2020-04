Super Promo de Printemps sur le PS Store – Parfait pour le confinement !

On va pouvoir refaire des réserves.

Confinés depuis maintenant plus de deux semaines, notre backlog commence à être dangereusement entamé. Sérieusement, certains ont même relancé Fallout ’76… Heureusement, la Super Promo de Printemps de chez PlayStation tombe à pic ! Avec, et ce n’est pas toujours le cas, de vraies bonnes affaires. On vous livre ici notre petite sélection.

Le temps qui nous est en ce moment donné est l’occasion pour pas mal d’entre nous de rattraper des choses qu’on n’avait pas eu le temps de faire en temps normal. Dans cet esprit, plusieurs très bons jeux sortis il y a maintenant quelques mois sont en promo, permettant à qui n’avait pas eu le temps (ou l’argent…) d’y jouer au moment de leur sortie de finalement s’y essayer.

C’est le cas du dernier gros hit PlayStation 4 avant la sortie de The Last Of Us 2, Death Stranding. Partagé par la radicalité du titre, pas convaincu par les critiques, vous ne vous étiez pas lancé à l’époque. Et puis le temps a passé, et vous aviez un peu oublié le titre… Il se rappelle aujourd’hui à vous avec un prix assez intéressant : 39,99€.

Encore trop cher ? La Super Promo de Printemps affiche toute une série de titres assez récents à moins de 20€ (19,99€ pour être vraiment exact). Parmi eux, NBA2K20, que l’ami Riku qualifiait de “aussi addictif que réussi” dans ses colonnes ; Ancestors, expérience très originale que nous avions beaucoup aimée lors de sa sortie PC ; A Plague Tale: Innocence, célébré ici comme dans toute la presse ; ou encore Resident Evil 2, remake définitif, peut-être à préférer à sa suite, le tout récent Resident Evil 3 Remake, ne serait-ce que pour la durée de vie du titre.

Nous avons également repéré de quoi occuper une bonne partie du temps qu’il nous reste à passer en quarantaine avec la compilation Kingdom Hearts: All in One, soit l’intégralité des titres Kingdom Hearts disponibles sur PlayStation 4 pour seulement 32,99€. Nous n’avons pas calculé le prix à la minute de jeu, mais il doit être affreusement ridicule.

Qui dit confinement dit qu’on s’empâte en mangeant des croque-monsieurs devant des séries télé. Résultat, une fois le confinement levé, nous aurons tous pris 20 kilos. Là encore, la Super Promo de Printemps vient à notre rescousse, avec par exemple Creed, le jeu de boxe pour PSVR qui, c’est promis, est un véritable exercice physique. Pas de casque VR ? Pas de problème ! Pour suer, vous pourrez aussi vous tourner vers Just Dance 2019, proposé à 24,99€. Rappelons d’ailleurs que chacun des titres Just Dance 2018, 2019 et 2020 vous donne accès (contre abonnement) à Just Dance Unlimited et ses 500 morceaux ! Et pendant que nous sommes dans la sélection VR, profitons-en pour mentionner Astro Bots, considéré par beaucoup comme le meilleur jeu disponible sur PSVR, ici proposé à 14,99€.

Enfin, parmi les grands jeux à tout petits prix, nous avons noté Erica, le thriller interactif en FMV, une expérience particulièrement adaptée à la situation actuelle, qu’on peut parfaitement partager en couple, à seulement 4,99€. Autre expérience à partager en couple, Degrees of Separation, dont nous vous avons déjà parlé. Souvent en promo, il descend ce printemps à 2,99€ ! C’est maintenant ou jamais…

Si les très bonnes critiques qu’a reçues DOOM Eternal vous ont fait un peu envie, pourquoi ne pas s’essayer d’abord à DOOM dans sa version 2016, déjà très réussie ? D’autant qu’il n’est proposé qu’à 7,99€ ! Enfin, l’excellent platformer 2D The Messenger et l’inclassable Wattam, un jeu très kid compatible par l’auteur de Katamari Damacy, sont tous deux affichés à 9,99€.

Enfin, si vous arrivez à temps, le dernier titre des studios Remedy, Control, est proposé jusqu’à aujourd’hui, 2 avril 12h59 seulement, à 24,99€ (au lieu des 59,99€ habituels).

Voilà encore une fois de quoi nous permettre de respecter un peu plus facilement le moto de la saison : #RestezChezVous !