Little Town Hero – Son lancement sur PlayStation 4 prendra un peu de retard

Vous attendiez avec grande impatience l’arrivée de Little Town Hero sur PlayStation 4 ? Mauvaise nouvelle, le dernier titre de Game Freak (hors Pokémon) a raté le train et prendra un peu de retard. Si aucune excuse n’a été présentée pour justifier ce délai (même si nous pouvons facilement imaginer qu’il soit lié à l’actualité sanitaire du monde), l’éditeur ne nous laisse pas sans rien puisqu’il a également indiqué la page de votre agenda à marquer d’une croix.

Little Town Hero Big Idea Edition, et cela concerne aussi bien les versions physiques et dématérialisées de la console de Sony que la version boîte prévue pour Nintendo Switch, sortira finalement le 26 juin 2020. Évidemment, c’est aussi le cas de la version collector créée à l’attention des joueurs des deux machines et qui comprendra le jeu, un boîtier exclusif, un artbook, des pins, un poster et la B.O. (sur laquelle a travaillé le désormais légendaire Toby Fox).

C’est cool tout ça, mais c’est quoi ce jeu, en fait ? Pour rappel, il s’agit d’un jeu à la croisée entre un jeu de rôle et un puzzle-game. Le personnage que vous incarnez, un garnement nommé Axe, se voit attribuer la lourde tâche de défendre son paisible village contre des attaques de monstres, leur fréquence ayant significativement augmenté. En ce qui concerne le déroulement, on vous laisse le découvrir avec le trailer au pied de la page ou à la lecture de notre test.

Donc, envie de tirer le meilleur de votre matière grise ? Little Town Hero vous met au défi sur PlayStation 4 et en version physique sur Nintendo Switch le 26 juin.