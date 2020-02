Game Freak infidèle à Nintendo pour Little Town Hero

Little Town Hero sortira bientôt sur PlayStation 4.

Ce n’est pas souvent que Nintendo se retrouve cocu de ses studios. Et pourtant, c’est ce qu’il va prochainement se passer avec le studio Game Freak, qui après avoir livré son traditionnel Pokémon, à été voir si le pixel n’était pas plus carré ailleurs. Le studio profite donc de son indépendance (car oui, il l’est) pour proposer son “nouveau” jeu Little Town Hero chez le concurrent PS4, sans avoir fait face à aucune résistance de la part de Big N. Sorti durant le mois d’octobre 2019 sur Switch, Little Town Hero n’a pas séduit les foules, et a dû essuyer pas mal de critiques. Hormis le système de combat assez novateur, le soft n’avait pas beaucoup de cordes à son arc. Et plus qu’un échec, ce jeu a encore une fois démontré que sans le coup de chance Pokémon, Game Freak aurait d’ores et déjà mis la clef sous la porte.

C’est sans doute la raison pour laquelle Nintendo a laissé faire la chose. Le jeu ne présentant que peu d’intérêt sur son e-shop, aucun problème pour la firme japonaise de laisser l’exclusivité lui échapper. Si nous regardons le blog officiel de PlayStation Europe, nous pouvons voir qu’un nouvel article est apparue, écrit et publié par NIS America, société qui est chargée de distribuer les titre pour PlayStation 4. Ainsi, entre les lignes de cet article nous trouvons les données souhaitées : Little Town Hero arrivera sur PS4 au début du mois de juin de cette année, le 5 pour être précis. De plus, si l’on revient à Nintendo, nous avons aussi appris que Little Town Hero aura droit à une édition spéciale pour le printemps, chose qui nous étonne, étant donné les critiques peu élogieuses le concernant.