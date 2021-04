Call of Duty: Mobile – Lancement imminent pour la saison 3 et ses samouraïs

Aux côtés du dernier Black Ops et de Warzone, Call of Duty: Mobile continu de grandir et d’être une référence FPS sur smartphone et tablette avec PUBG et autre Fortnite. Aujourd’hui, Activision nous présente en détail la saison 3 à venir pour son jeu multijoueur compétitif et entend remettre le combat au corps-à-corps au centre des débats, tout en faisant un détour par le Japon. Préparez-vous à l’arrivée de Call of Duty: Mobile – Saison 3: Tokyo Escape.

Son lancement étant prévu le 17 avril prochain, il était temps qu’Activision nous en apporte un peu d’informations concernant cette dernière et le contenu de son Battle Pass. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura de quoi faire, puisque non seulement un nouveau mode de jeu “Swords & Stones”, sera de la partie, mais aussi parce que de nouvelles cartes vont émerger, ainsi que quelques surprises, notamment aussi pour le mode Battle Royale.

Pour commencer, parlons de “Sword and Stones”. Il s’agit là donc d’un mode de jeu dit de mêlée uniquement temporaire et qui sera donc disponible du 6 au 12 mai prochain. Ce dernier se concentrera donc comme son nom l’indique sur le combat avec des armes de mêlées et rappeler quelques souvenirs aux acharnés du genre. De plus, du 22 au 28 avril, le “Night Mode 2.0” fera son apparition et est en fait une simple amélioration du mode Nuit que les joueurs peuvent déjà expérimenter.

Concernant les nouvelles cartes, elles seront au nombre de deux, et s’appelleront Oasis et Coastal. La première est une réadaptation aux couleurs de la saison de la célèbre map de Modern Warfare 3 qui se déroulait dans un hôtel luxueux dans le désert. La seconde est une toute nouvelle map inédite créée spécialement pour ce Call of Duty: Mobile et le mode “Recherche & Destruction”.

Bien évidemment tout ceci sera accompagné de divers objets cosmétiques ayant pour thématique le Japon et plus spécifiquement les samouraïs. On parle là de skins d’armes et d’opérateurs, d’avatars ou encore de personnages. Deux nouvelles armes, dont une inédite, seront aussi de la partie avec PP19 Bizon – Yokai et le QXR – Scorching Sun. Bien évidemment, tout ceci sera greffé au Battle Pass de cette saison 3 qui proposera pas moins de 50 nouveaux niveaux de récompense.

Aussi, car ce n’est pas tout, une nouvelle classe (ou opérateur) fera son apparition dans le mode Battle Royale avec le Spotter qui sera introduit plus tard durant cette saison 3 avec un événement lui étant dédié. Toujours pour le BR, une nouvelle compétence d’opérateur, Charge Taureau, sera disponible dès le 17 avril et proposera aux joueurs de se doter d’un bouclier antiémeute. Là encore il faudra en passer par le Battle Pass et atteindre le niveau 14 de ce dernier.

Enfin, un événement spécial appelé “Le chemin du guerrier” débutera le 29 avril et permettra aux joueurs de rejoindre ou la faction de l’U.A.C ou celle des Five Knights pour accomplir des tâches quotidiennes pour gagner des récompenses aussi bien dans le mode multijoueur que Battle Royale. En fin de journée, l’une ou l’autre des factions prendra le contrôle de l’un des nœuds de la carte en fonction de son nombre de points marqués.

Voilà pour ce qui est de la Saison 3 de Call of Duty: Mobile, alors qu’Activision précise que de nombreux événements et défis saisonniers qui ne sont pas encore spécifiés auront lieu, ainsi que d’autres, plus communautaires, sur les réseaux sociaux notamment. Rendez-vous donc le 17 avril prochain sur iOS et Android pour découvrir tout ceci.