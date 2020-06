Le glas pour Battlefield V avec son ultime mise à jour

Il y a quelques semaines, EA et DICE ont révélé la mise à mort de Battlefield V en lui donnant une dernière mise à jour, la 7.0 prévue cet été. Il s’avère, en réalité, que cette mise à jour est disponible dès aujourd’hui ! Celle-ci ajoute deux cartes, neuf armes, six véhicules et plusieurs autres surprises. Comptez environ 9 Go pour la télécharger sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Les deux nouvelles cartes sont le camp d’Al Marj en Lybie et une version repensée de la Provence. La première est une affaire d’infanterie qui, selon les notes de mise à jour, présente un mélange de combats rapprochés et à distance. La nouvelle Provence a été élargie pour inclure des terres agricoles environnantes à la ville française. La taille accrue signifie que sa variante à 64 joueurs prend désormais en charge les chars, de quoi rendre les affrontements encore plus intenses.

Avec cette importante mise à jour, Battlefield V devient l’épisode le plus généreux de la série. Il contient ainsi plus d’armes, plus de véhicules et plus de gadgets que les autres épisodes. Il est bon de rappeler que tout le contenu ajouté au jeu depuis sa sortie en novembre 2018 est gratuit. L’argent réel sert uniquement pour des aspects cosmétiques.

Bien qu’aucune nouvelle mise à jour majeure ne soit prévue, le jeu recevra toujours des mises à jour plus petites et des événements spéciaux. En ce qui concerne la suite de la série, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré en octobre dernier aux investisseurs que le prochain opus arrivera au cours de l’année fiscale 2021/2022, donc entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2022. Il sera le premier Battlefield de cette nouvelle génération.